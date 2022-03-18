McLaren, Bahreyn'deki tempo eksikliği karşısında şaşkın

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Geçen hafta Sakhir'de fren problemi yaşayan ve oldukça zorlu bir testi geride bırakan McLaren, Bahreyn'deki cuma antrenmanlarında da oldukça geride kaldı ve hayal kırıklığı yaşadı.

İlk seansta 16. ve 17. zamanları yapan ikili, ikinci seansta da çok iyi sonuçlar alamadı. Norris ikinci seansta 11. en iyi zamanı yaparken, su basıncı sorunu nedeniyle seansı erken kapatan Ricciardo 18. olabildi.

Seans sonrası konuşan her iki sürücü de durumun harika olmadığını kabul etti ve performansı artırmak için yapılacak işler olduğunu söyledi.

Sorunun piste özgü mü yoksa araçla mı ilgili olduğu sorulduğunda Norris, "Doğrusu hiçbir fikrim yok. Sadece buraya geldik, diğer pistlere henüz gitmedik, o yüzde şu anda bunun araçla ilgili olduğunu söylemek gerekiyor."

"Eğer burada iyi değilse, Bahreyn'e benzeyen başka pek çok pist var, bu yüzden genel paketi geliştirmemiz gerekecek. Bu gece neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Eğer ilk ondakilerle mücadele edebilmek istiyorsak, araçta daha fazla tempo bulmamız gerekiyor." dedi.

COVID-19'u atlatmasının ardından pistlere dönen Ricciardo, genel yol tutuş eksikliği yaşadıklarını dile getiriyor.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Avustralyalı pilot, "Dürüst olmak gerekirse genel bir yol tutuş eksikliği yaşıyoruz."

"Aracın hissiyatı kötü değil ama yol tutuşunuz yeterince iyi olmadığında, daha fazla zorlanıyorsunuz ve lastiklerinizi kilitleyip, çeşitli hatalar yapıyorsunuz."

"Kesinlikle biraz daha iyi olabileceğimizi düşünmeye çalışıyorum ancak şu anda hız saklamıyoruz ya da benzeri bir şey yapmıyoruz. Kısacası biraz tempo bulmamız gerekiyor." dedi.

Tempo eksikliğine rağmen Norris, McLaren'ın fren problemlerinde bir miktar ilerleme kaydettiğini söyledi.

“Bu, hissiyatla alakalı bir konu değil. Sadece alev alacak mı yoksa almayacak mı? Soru bu."

“Bugün kesinlikle ileriye doğru gittiğimizi düşünüyorum. Fakat şu noktada bu adımın ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum.”