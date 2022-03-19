McLaren, Bahreyn'deki sıkıntılarına neden olan faktörleri açıkladı

Haberi dinle

Bugün gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarında iki McLaren pilotu da üçüncü bölüme kalamadı. Her iki sürücü de tutuş bulmakta zorlandı ve Lando Norris 13. sırada yer alırken, takım arkadaşı Daniel Ricciardo günü 18. kapattı.

Takımın Bahreyn'deki performansı, Barselona'da gerçekleştirilen ilk sezon öncesi testinde Ferrari ile aynı seviyede göründükleri için bir sürpriz oldu.

Teknik direktör James Key, aracın özellikle düşük hızlı virajlara pek uygun görünmemesiyle birlikte, bu duruma sebep olan birkaç faktör olduğunu söyledi.

Key, "Barselona bizim için oldukça pozitifti ve bizim güçlü yanlarımıza hitap eden bir pistti."

"Burası bizim için sürpriz oldu. Zor bir hafta sonu oluyor ve fren sorunları nedeniyle geçtiğimiz hafta düzgün bir test yapamadığımız için dezavantajlıydık." dedi.

Key, Bahreyn testlerini kısıtlayan fren sorunlarının çok büyük sonuçları olduğunu ve planlanan programı tamamlayamadıklarını söyledi.

Key, "Ön fren sıcaklığında biraz sıkıntı olduğunu biliyorduk ama burada beklemediğimiz bir seviyeye çıktılar. Bunu düzeltmek çok zaman aldı ve çok şey anlamak gerekti."

"Aynı zamanda, aracın dayanıklı bir şekilde çalışması için uğraşırken garajda çok fazla vakit geçirdik. Dolayısıyla Bahreyn için herhangi bir optimizasyon yapmadık. Yapmayı planladığımız şeylerin hiçbirini yapamadık."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Biraz tur attık ve dayanıklılık sürüşü yaptık. Ancak çok farklı bir pistte iki sürücünün de aracı hissetmesini sağlamak ve yeni parçalarla ayar üzerinde çok fazla çalışma yapmak için zamanımız yoktu. Bu nedenle dezavantajlıydık." dedi.

Key, MCL35'in takımı geride bırakan faktörlere rağmen tutuş eksikliği yaşadığını söyledi.

Key, "Performans bulabiliriz."

"Burada durup da, 'her şey mükemmel' demeyeceğim çünkü özellikle bu pistte bazı zayıflıklarımızı gördük. Bu genel bir şey."

"Aracın kendisi iyi çalışıyor. Mekanik anlamda iyi. Aerodinamik açıdan yapması gerekeni yapıyor. Sürücüler, farklı denge ve zorluk oranlarıyla geçmiş yıllarda yaşadığımız sıkıntıları yaşamıyorlar. Yani bu açıdan çok daha tutarlı."

"İhtiyacımız olan şey tutuş. Mekanik ve aerodinamik açıdan daha fazla tutuşa ihtiyacımız var. Bu Barselona'da daha az belirgindi çünkü araç, oranın virajlarında daha iyi çalışıyordu." dedi.