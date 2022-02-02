McLaren, Bahreyn'deki ilk yarış için güncelleme planlıyor

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2022 Formula 1 sezonunda araçlar tamamen yeni teknik kurallara göre hazırlanıyor. Bu kapsamda takımlar, geçmiş senelere göre farklı aerodinamik konseptler üzerinde çalışıyorlar.

Kural değişikliklerinin güç dengelerini değiştirme ihtimali bulunuyor. Gelişim aralığı daha geniş olacağı için, özellikle sezon başında gelişim hızının çok yüksek olması bekleniyor.

McLaren, bu kapsamda 20 Mart'ta düzenlenecek olan sezonun ilk yarışı Bahreyn'de getirmek için güncellemeler hazırlıyor.

McLaren'in Operasyonlar Direktörü Piers Thynne, "İlk yarış performansının kritik olduğunu biliyoruz ve o yarışa bir güncelleme getireceğiz. Ancak sonrasında çok daha fazlasının gelmesini bekliyoruz."

"Stoklara dayanmamızın nedenlerinden biri, aracı geliştirmek istediğimizi bilmemiz. İlk yarışa 6 tane ön kanat ve 6 tane taban getireni ödüllendirmiyorlar."

"Bu seneye, üretim kapasitesinin müsait olması için gerçekten farklı bir tutumla yaklaşacağız. Bu sayede aerodinamik gelişim sürecine hızlı cevap verebiliriz. Bu sene başarı için bu, kilit nokta olacak." dedi.

McLaren'ın bu yaklaşımı aynı zamanda bütçe sınırı kurallarına da uygun olacak. Çok fazla yedek parça üretmek yerine daha az yedek parça üretilecek ve yedek parça üretmek yerine ilgili kaynak güncellemelere yönlendirilecek.

Thynne, bu kapsam takımın çalışma yapısında bir kültür değişikliği olduğunu kabul ediyor.

Thynne, "Mümkün olduğu kadar erteleyip, elimizdeki stoklara güveneceğiz ve bu sayede ilk yarıştan itibaren daha fazla güncelleme fırsatına sahip olduğumuzdan emin olacağız."

"Bu programın yapısı temelde, bundan önceki 36 aracımız için uyguladığımız programdan farklı olacak. Bu program zor ve önemli bir mühendislik ve üretim zorluğunun üzerine bütçe sınırı kısıtlamasını eklediğinizde, o zaman hedeflere ulaşmak için gerçekten harika ekip çalışmasına, harika işbirliğine ve tam bir lazer odaklanmasına güvenmeniz gerekir."

"Nihayetinde, işler zorlaştığında güvendiğimiz şey insanlarımızın kalitesidir ve şanslıyız çünkü çalışanlarımız rakipsizdir." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Thynne, daha az yedek parça yaklaşımının zor olacağını bildiklerini ancak yine de bu konuda çok fazla sıkıntı yaşamayı beklemediklerini söyledi.

Thynne, "Bütçede daha fazla performansa yer ayırabilmek için 35m'e kıyasla 36'ya daha az sayıda parça hazırlayacağız."

"Araçlarımız için çok az parça olmayacak, bu konuda sayıyı her zaman koruyacağız ancak geçmişte kenarda 6 parça varsa 5'e, 5 parça varsa 4'e düşüreceğiz."

"Buna uymak için farklı ayar çözümlerimiz var. Bu seçimlerin nasıl yapılacağını belirlemeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda pilotların kullanmak isteyebilecekleri seçenekler yerine kullanmak isteyecekleri seçenekleri sağladığımızdan emin olmak için yarış mühendisleriyle işbirliği yapıyoruz."

"Çünkü her bir kuruşun değeri var. Akıllıca harcama yaptığımızdan emin olmalıyız." dedi.