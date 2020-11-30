McLaren: "Bahreyn'de pist üstünden geçen görevli endişe vericiydi"

Yarışı 3. sırada tamamlamaya doğru ilerleyen Sergio Perez'in yarışın bitmesine 2 tur kala yolda kalmasının ve aracın alevler içerisinde kalmasının ardından yangın söndürme ile görevli bir kişi, karşıdan karşıya geçti. Tam o esnada Norris geliyordu ve tehlikeli bir durum yaşandı.

Görevliyi gören Norris, telsizden bağırarak şaşkınlığını dile getirdi.

Norris, "Pistte karşıdan karşıya geçen lanet olası bir adam var. Gördüğüm en cesur adam." demişti.

F1, bu tür durumların tehlikesinin farkında. 1977 Güney Afrika GP'de Tom Pryce, yangın söndürme tüpünü taşıyan görevliye çarparak yaşamını yitirmişti.

Seidl, FIA ve F1 Yarış Direktörü Michael Masi'ye bu tür sıkıntıları aşma yolunda gereken her şeyi yapacakları konusunda inandığını söyledi.

Seidl, "Telsizde Lando'nunki gibi yorumlar duymak açıkçası endişe verici. Bu kesinlikle olmaması gereken bir şey. Ancak bu aynı zamanda bu konuyu FIA ile kapalı kapılar ardında analiz etmemiz önemli."

"Michael'in bunu yaptığından eminim. Bu konuda bizden geri bildirimler isteyecektir. Doğru sonuçlar alınacağından ve pilotlar ve tüm dünyadaki pist görevlileri için güvenliğin iyileştirilmeye devam edeceğinden eminim." dedi.

Yarış ardından konuşan Norris, karanlık arka planda görevliyi görmenin çok zor olduğunu söyledi.

Norris, "O an beklediğim son şey buydu. Adam karşıya geçmeden önce sağına soluna bakmadı."

"Çift sarı bayrak sallanıyordu. Yeteri kadar yavaş gidiyordum, bu yüzden hiçbir şeyi riske atmıyordum."

"Ancak o pist üstünde görünmüyordu. O noktada gökyüzüne bakıyor gibiydim. Adamın üzerinde siyah ve lacivert kıyafet vardı. Görülmesi kolay değildi. Gördüğüm tek şey zıplayan bir yangın söndürme tüpüydü. Çılgın bir andı." dedi.