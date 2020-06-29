McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti

Formula 1 takımı ve yol araçları şirketinin de içerisinde bulunduğu McLaren Grubu, koronavirüs pandemisi sebebiyle büyük bir ekonomik kriz yaşadı.

Ancak bir grup hissedar, yönetimin, şirketin araç koleksiyonunu ve mülklerini satışa çıkartarak finansal durumunu düzeltmesine izin vermedi ve böylece yönetimin kısa vadedeki sorunları ortadan kaldırma planı gerçekleşmedi.

Durumun ciddiyeti sebebiyle McLaren, planı yürürlüğe sokmak amacıyla durumu mahkemeye çalıştı. Dava öncesinde ise şirket, yeniden finansmanının yapılmaması sonucunda gelecekte büyük problemlerle karşılaşabileceği üzerine bir takım dosyaları mahkemeye sundu.

Bu dosyalara göre şirket, 17 Temmuz tarihine kadar 280 milyon pounda sahip olamazsa iflas edebilir.

Mahkemeye verilen dokümanlarda şunlar yazılmıştı: "Önerilen alım satım işlemleri ile beraber Grup, 2021'de Grubun geleceğini güvence altına almakta gerekli olan ek likiditeye sahip olacak. Bu sayede Grubun hissedarları da nakit akışı krizini önleyerek ve değerli bir iflas durumunu engelleyerek bu durumdan yararlanacaklar."

McLaren ilk davasını mahkemeden hızlı bir şekilde geçirebilmiş olsa da şirket, B planı olarak Bahreyn Ulusal Bankası (NBB) ile de gerekli kredi görüşmelerine başladı.

NBB'nin %44'ü, McLaren'in %56'lık hissesine sahip olan Bahreyn'in bağımsız varlık fonu Mumtalakat Holding Şirketi'ne ait.

Pazartesi itibariyle NBB, Bahreyn Borsası'na yaptığı açıklamada McLaren'e verilecek olan kredi konusunda anlaşmaların yapılıp imzalandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar belirtildi: "Bahreyn Ulusal Bankası, 150 milyon pound değerindeki finansman programının verilmesi konusunda düzenlenen son belgelerin imzalanıp, tüm gerekli onaylardan geçtiğini piyasaya duyurmaktadır."

Verilen bu kredi ile beraber McLaren, diğer finansman planlarının üzerinden geçerken kendilerine gerekli olan fonu buldu ve bu fon, bu hafta sonu Avusturya'da başlayacak olan sezonun operasyonlarının devam etmesinde büyük bir araç olacak.