Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
150 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti

paylaşım
yorumlar
McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
29 Haz 2020 13:43

McLaren, Bahreyn Ulusal Bankası'ndan 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti ve böylece şirketin kısa vadede yaşadığı nakit para akışı problemi oradan kalkacak.

Formula 1 takımı ve yol araçları şirketinin de içerisinde bulunduğu McLaren Grubu, koronavirüs pandemisi sebebiyle büyük bir ekonomik kriz yaşadı.

Ancak bir grup hissedar, yönetimin, şirketin araç koleksiyonunu ve mülklerini satışa çıkartarak finansal durumunu düzeltmesine izin vermedi ve böylece yönetimin kısa vadedeki sorunları ortadan kaldırma planı gerçekleşmedi.

Durumun ciddiyeti sebebiyle McLaren, planı yürürlüğe sokmak amacıyla durumu mahkemeye çalıştı. Dava öncesinde ise şirket, yeniden finansmanının yapılmaması sonucunda gelecekte büyük problemlerle karşılaşabileceği üzerine bir takım dosyaları mahkemeye sundu.

Bu dosyalara göre şirket, 17 Temmuz tarihine kadar 280 milyon pounda sahip olamazsa iflas edebilir.

Mahkemeye verilen dokümanlarda şunlar yazılmıştı: "Önerilen alım satım işlemleri ile beraber Grup, 2021'de Grubun geleceğini güvence altına almakta gerekli olan ek likiditeye sahip olacak. Bu sayede Grubun hissedarları da nakit akışı krizini önleyerek ve değerli bir iflas durumunu engelleyerek bu durumdan yararlanacaklar."

McLaren ilk davasını mahkemeden hızlı bir şekilde geçirebilmiş olsa da şirket, B planı olarak Bahreyn Ulusal Bankası (NBB) ile de gerekli kredi görüşmelerine başladı.

NBB'nin %44'ü, McLaren'in %56'lık hissesine sahip olan Bahreyn'in bağımsız varlık fonu Mumtalakat Holding Şirketi'ne ait.

Pazartesi itibariyle NBB, Bahreyn Borsası'na yaptığı açıklamada McLaren'e verilecek olan kredi konusunda anlaşmaların yapılıp imzalandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar belirtildi: "Bahreyn Ulusal Bankası, 150 milyon pound değerindeki finansman programının verilmesi konusunda düzenlenen son belgelerin imzalanıp, tüm gerekli onaylardan geçtiğini piyasaya duyurmaktadır."

Verilen bu kredi ile beraber McLaren, diğer finansman planlarının üzerinden geçerken kendilerine gerekli olan fonu buldu ve bu fon, bu hafta sonu Avusturya'da başlayacak olan sezonun operasyonlarının devam etmesinde büyük bir araç olacak.

Sonraki haber
De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"

Önceki haber

De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"

trending Bugün

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"
Formula 1 / Formula 1
2s

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!
Formula 1 / Formula 1

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti
Formula 1 / Formula 1
35dk

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti

De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"
Formula 1 / Formula 1
1s

De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor
Formula 1 / Formula 1

Bahis şirketleri Avusturya GP için Hamilton ve Verstappen'e eşit şans veriyor

Hamilton: "En zorlu rakibim Vettel'di"
Formula 1 / Formula 1

Hamilton: "En zorlu rakibim Vettel'di"

Son Haberler

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti
Formula 1 / Formula 1
35dk

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti

De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"
Formula 1 / Formula 1
1s

De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"
Formula 1 / Formula 1
2s

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası

1s
2
Formula 1

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"

2s
3
Formula 1

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!

4
Formula 1

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti

35dk
5
Formula 1

De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"

1s

Son Videolar

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

Son Haberler

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti
F1

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti

De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"
F1

De la Rosa: "Avusturya'da testlere kıyasla farklı bir tablo olabilir"

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası
F1

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"
F1

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!
F1

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.