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Formula 1 Avusturya GP

McLaren, Avusturya GP’de ‘McMacarena’ kanadını neden kullanmadı?

McLaren, Avusturya Grand Prix'sinin cuma günkü antrenman turlarında piste çıkarmayı planladığı deneysel arka kanat tasarımını, garajda yapılan son kontrollerin ardından rafa kaldırma kararı aldı.

Neşe Akkoyun
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Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Son dünya şampiyonu McLaren, "ters" veya padoktaki yaygın adıyla "Macarena" olarak bilinen radikal arka kanat tasarımının kendi versiyonunu Spielberg'e getirmiş ve cuma günü Lando Norris’in aracında test etmeyi planlamıştı. Ancak ilk olarak Ferrari'de görülen, ardından Red Bull tarafından benimsenen bu konsept, cuma antrenmanlarında hiç piste çıkmadı. Yeni kanadın hafta sonunun geri kalanında da MCL40'ın üzerinde yer alması beklenmiyor.

Cuma günkü ikinci seansın ardından konuşan McLaren Mühendislik Teknik Direktörü Neil Houldey, kararın arkasındaki nedeni şu sözlerle açıkladı: "Maalesef piste getirdiğimiz deneysel kanadı çalıştıramadık.” 

“Fabrikadaki ekip bu parçayı buraya yetiştirebilmek için gece gündüz demeden çalıştı ancak garajdaki son testler sırasında kanat beklediğimiz performansı göstermedi. Bu şekilde piste çıkma konusunda kendimizi rahat hissetmedik.” 

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

“Bu hafta sonu için en doğru karar, pistte geçirdiğimiz süreyi mevcut paketi optimize etmek için kullanmaktı. Tüm ekip adında hayal kırıklığı olsa da parçanın üzerinde biraz daha çalışıp yakın gelecekte bir daha deneyeceğiz."

Houldey, lojistik ve teknik sürece dair detayları ise şöyle aktardı: "Avusturya hafta sonunun kanadı test etmek için iyi bir fırsat olacağını biliyorduk, bu yüzden son birkaç haftadır fabrikada yoğun bir mesai harcandı.” 

“Laboratuvarda yürütülen çalışmaların ardından, parça buraya geldiğinde hâlâ yapmamız gereken bazı son kontroller olduğunu biliyorduk. Kanadı araca monte edip o son onayı vermek için testler yaptığımızda, ilk seansa bu parçayla çıkmayı riskli bulduk.” 

“Bu yüzden onu fabrikaya geri göndereceğiz; piste yeniden çıkarmadan önce üzerinde yapmamız gereken biraz daha iş var."

Mclaren teknik detay

Mclaren teknik detay

Fotoğraf: Ronald Vording

Houldey, teknik detaylara çok girmek istemediğini belirterek, "Kanadı mekanik olarak çalıştırdığımızda, tam olarak ihtiyacımız olan şeyi yapmadığını fark ettik. Dolayısıyla ilk seansta onu çalıştırmaya uğraşarak zaman kaybetmek istemedik.”

“Zaten niyetimiz bu kanadı kısa bir süre için denemekten ibaretti; bu yüzden hafta sonunun geri kalanında yarışacağımız araca odaklanmak, gelişim çalışması yapmaktan daha mantıklıydı. Tasarımdan tamamen emin olduğumuzda bu kanadı yeniden getireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

McLaren’in benimsediği bu radikal kanat tasarımına bazı taraftarlar “McMacarena” ismini taktılar.

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