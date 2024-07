McLaren, Avusturya GP sonrası aracı onarmak için hasarlı parçaları kullanmış

Norris, geçtiğimiz hafta sonu Red Bull Ring'de Red Bull pilotu Verstappen ile yaşadığı kazanın ardından yarıştan çekilmiş ve temasın ardından meydana gelen hasarın 'aracı mahvettiğini' iddia etmişti.

Bu hafta sonu yarış, Silverstone'da gerçekleşecek ve Norris, bu yarışın McLaren'in aracını tamir etme çabalarında kilit rol oynadığını, çünkü sezonun bu yoğun döneminde ekibin gerektiğinde tamir edilip yeniden kullanılabilecek eski parçaları stoklamayı planladığını açıkladı.

Autosport/Motorsport.com tarafından Britanya GP'si öncesinde aracının durumu hakkında bilgi istendiğinde Norris, şu yanıtı verdi: "Her şey yolunda."

"Ekibimizde bu durum sadece bu hafta sonunu değil, uzun vadeyi de etkiledi."

"Daha önce hasar görmüş bazı yedek taban parçalarına sahibiz ve bunları onarıp hazır hale getirebildik."

"Ekip her şeyi hazır hale getirmek için harika bir iş çıkardı. Arka arkaya üç yarışta işlerin kolayca ters gidebileceğini ve hasar alabileceğimizi biliyorduk."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle for the lead Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Aracın tabanına zarar vermek zor değil, bir kerb üzerinden geçtiğinizde taban çok kolay şekilde hasar alabilir."

"Bu yüzden, ekip yeterli sayıda, bu hafta sonu için biraz daha fazla ve onarılmış olanlara sahip olduğumuzdan emin oldu."

Ancak Norris, hasarın zincirleme etkisinin McLaren'i biraz zor bir duruma soktuğunu, çünkü bu onarımın sezonun ilerleyen dönemlerinde bütçe sınırı sorunuyla önlerine çıkabileceğini söyledi.

Norris, "Bu temas sidepod, fren kanalları gibi birçok noktayı etkiledi."

"Şampiyonluk için sıkı bir mücadele içindeyseniz her zaman sınırları zorlamaya çalışırsınız. Bütçe sınırı ve diğer her şey düşünüldüğünde mümkün olan her kuruşu değerlendirirsiniz."

"Bu yüzden yaşadığımız şey biraz üzücü, ama ekip bu hafta sonu için her şeyin yolunda olduğundan emin olmak adına harika bir iş çıkardı." şeklinde konuştu.