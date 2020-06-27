McLaren, Avusturya GP için önemli güncellemeler hazırladı

Geçen yıl Renault'nun önünde şampiyonayı dördüncü sırada tamamlayan McLaren, bu yıl güçlü ivmesini devam ettirmek istiyor.

Diğer pek çok takım gibi McLaren da sezonun ilk yarışı için çalışmalar yapıyor ve Avusturya GP'ye yeni güncellemeler götürecekler.

Auto Motor und Sport ile olan röportajında Zak Brown, Avusturya GP için yeni güncellemeler hazırladıklarını doğruladı.

Brown, "Evet, Avusturya GP'si için yeni güncellemelerimiz olacak."

"Bu yıl, bazı parçaların gelişiminin dondurulması nedeniyle daha az güncelleme olacak. Bu nedenle genel anlamda hâlâ özgür olduğumuz alanlara odaklanacağız. Jeton sistemi, Renault motorundan Mercedes'e geçtiğimiz bu dönemde bizim için bir ceza olacak."

"Bu değişiklikler bize bazı jetonlara mâl olacak ve önümüzdeki yıl araca güncelleme getirirken bizi sınırlandıracak. Ancak motorun bu kaybı telafi edeceğine inanıyoruz."

"Ancak bu sınırlamalar artık aracı iyi şekilde geliştirmemizi de sınırlayacak. Bu nedenle ilk yarışlarda gördüğümüz tablo muhtemelen önümüzdeki bir buçuk yıl içinde seyredeceğimiz tablo olacak. Çünkü artık önceki kadar gelişemeyeceğiz. Başından itibaren güçlü bir aracınız varsa güzel." dedi.

McLaren Racing CEO'su ilk yarışlarda yakın bir savaş bekliyor.

"Barcelona testlerinde aracımızdan gerçekten memnun kaldık, ancak Racing Point'in eski Mercedes'inin bizim için sorunlara neden olacağı da açıktı. Genel anlamda orta grup inanılmaz derecede yakında."

"Kimse çok geride değil, hatta Williams bile yakın. Orta gruptaki savaş bu yıl çok gergin olacak."