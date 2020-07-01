Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
148 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

McLaren, Avustralya'da yaşananların tekrarlanmayacağından emin

paylaşım
yorumlar
McLaren, Avustralya'da yaşananların tekrarlanmayacağından emin
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
1 Tem 2020 10:57

McLaren Formula 1 takım patronu Andreas Seidl, Avusturya GP hafta sonu boyunca uygulanacak yeni protokoller sayesinde Avustralya'dakine benzer bir çekilme gibi durumun olmayacağını düşünüyor.

McLaren takımı, Avustralya'da bir çalışanının COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle perşembe günü yarıştan çekildiğini açıkladı.

McLaren'ın çekilmesi, diğer takımlardan bazılarının da çekilme kararı almasına, dolayısıyla yarışın iptaline neden oldu.

Seidl, "FIA'nın önderliğinde geliştirilen yeni plan karşısında çok mutluyum. Bu plan bize Avusturya hafta sonunda uygulanacak açık prosedürleri gösteriyor."

"Avustralya'ya göre şu anda farklı olan şey, takımların birbirlerine karşı izolasyonu konusunda açık bir konsept olması. Avusturya'da farklı gruplar olacak. Buna ek olarak biz de takım içerisinde farklı gruplar oluşturuyoruz."

"Politikamız açık. Herhangi birisinde semptomlar gelişirse, hemen padok içerisinde o çalışanı ve onun bağlantı kurduğu herkesi, o alt grupta yer alan herkesi test yaptırabileceğiz."

"Test sonuçları birkaç saat içerisinde test sonuçlarını alabileceğiz. Bunun sonucunda sıradaki adımlar hakkında hızlı kararlar alabileceğiz."

"Birisi pozitif çıkarsa, takım içerisinde izole edilir ve devam edemez. Ancak ondan etkilenmeyen ya da negatif olan kişilerle devam edebiliriz." dedi.

McLaren, olası bir vakaya karşı hemen Avusturya'ya çıkacak hazırda yedek çalışan bulunduruyor.

Son haftalarda yarış takımının hepsi düzenli teste tabii tutuldu ve sonuçların negatif çıkmasıyla Avusturya için yola çıktı.

Her şeye rağmen Seidl, riskin devam ettiğini kabul ediyor.

Seidl, "Dürüst olmam gerekirse risk ortada. Günün sonunda bu bir virüs ve daha önce gördüğümüz gibi, çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor."

"Ancak aynı zamanda, alınan tüm önlemler, piste gelecek herkese uygulanan testler, aradan geçen haftaların ardından Avusturya'ya gelirken iyi hazırlandığımızı düşünüyorum."

"Bunun her an olabileceğini, bazı takım çalışanlarına virüs bulaşabileceğini biliyoruz ancak bunun için uygulanan prosedürleri çok iyi uygulamamız önemli." dedi.

Sonraki haber
Bottas'la ilgilenen Renault, Vettel'i sadece "motive olması halinde" düşünecek

Önceki haber

Bottas'la ilgilenen Renault, Vettel'i sadece "motive olması halinde" düşünecek

Sonraki haber

Red Bull, 2013'ten bu yana en iyi sezon hazırlığını yaptı

Red Bull, 2013'ten bu yana en iyi sezon hazırlığını yaptı

trending Bugün

Marko: "Test sonuçlarına göre Ferrari hem şasi hem de motorda geride"
Formula 1 / Formula 1
3s

Marko: "Test sonuçlarına göre Ferrari hem şasi hem de motorda geride"

Bottas'la ilgilenen Renault, Vettel'i sadece "motive olması halinde" düşünecek
Formula 1 / Formula 1
2s

Bottas'la ilgilenen Renault, Vettel'i sadece "motive olması halinde" düşünecek

Ferrari, Avusturya'da testlerdeki aracı kullanıp Macaristan'da B aracına geçecek!
Formula 1 / Formula 1

Ferrari, Avusturya'da testlerdeki aracı kullanıp Macaristan'da B aracına geçecek!

McLaren, Avustralya'da yaşananların tekrarlanmayacağından emin
Formula 1 / Formula 1
1s

McLaren, Avustralya'da yaşananların tekrarlanmayacağından emin

Van der Garde: "Alonso geri dönmek yerine gençlere fırsat vermeli"
Haber video
Formula 1 / Formula 1

Van der Garde: "Alonso geri dönmek yerine gençlere fırsat vermeli"

Hamilton, F1'in Afrika'ya dönmesini istiyor
Formula 1 / Formula 1

Hamilton, F1'in Afrika'ya dönmesini istiyor

Red Bull, 2013'ten bu yana en iyi sezon hazırlığını yaptı
Formula 1 / Formula 1
8dk

Red Bull, 2013'ten bu yana en iyi sezon hazırlığını yaptı

Leclerc, Verstappen'le Spielberg'deki mücadelesinden dersler çıkardı
Formula 1 / Formula 1

Leclerc, Verstappen'le Spielberg'deki mücadelesinden dersler çıkardı

Son Haberler

Red Bull, 2013'ten bu yana en iyi sezon hazırlığını yaptı
Formula 1 / Formula 1
8dk

Red Bull, 2013'ten bu yana en iyi sezon hazırlığını yaptı

McLaren, Avustralya'da yaşananların tekrarlanmayacağından emin
Formula 1 / Formula 1
1s

McLaren, Avustralya'da yaşananların tekrarlanmayacağından emin

Bottas'la ilgilenen Renault, Vettel'i sadece "motive olması halinde" düşünecek
Formula 1 / Formula 1
2s

Bottas'la ilgilenen Renault, Vettel'i sadece "motive olması halinde" düşünecek

Marko: "Test sonuçlarına göre Ferrari hem şasi hem de motorda geride"
Formula 1 / Formula 1
3s

Marko: "Test sonuçlarına göre Ferrari hem şasi hem de motorda geride"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Test sonuçlarına göre Ferrari hem şasi hem de motorda geride"

3s
2
Formula 1

Bottas'la ilgilenen Renault, Vettel'i sadece "motive olması halinde" düşünecek

2s
3
Formula 1

Ferrari, Avusturya'da testlerdeki aracı kullanıp Macaristan'da B aracına geçecek!

4
Formula 1

McLaren, Avustralya'da yaşananların tekrarlanmayacağından emin

1s
5
Formula 1

Van der Garde: "Alonso geri dönmek yerine gençlere fırsat vermeli"

Son Videolar

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Son Haberler

Red Bull, 2013'ten bu yana en iyi sezon hazırlığını yaptı
F1

Red Bull, 2013'ten bu yana en iyi sezon hazırlığını yaptı

McLaren, Avustralya'da yaşananların tekrarlanmayacağından emin
F1

McLaren, Avustralya'da yaşananların tekrarlanmayacağından emin

Bottas'la ilgilenen Renault, Vettel'i sadece "motive olması halinde" düşünecek
F1

Bottas'la ilgilenen Renault, Vettel'i sadece "motive olması halinde" düşünecek

Marko: "Test sonuçlarına göre Ferrari hem şasi hem de motorda geride"
F1

Marko: "Test sonuçlarına göre Ferrari hem şasi hem de motorda geride"

Stroll ve Perez, Avusturya'da yakın bir mücadele bekliyor
F1

Stroll ve Perez, Avusturya'da yakın bir mücadele bekliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.