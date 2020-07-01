McLaren, Avustralya'da yaşananların tekrarlanmayacağından emin

McLaren takımı, Avustralya'da bir çalışanının COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle perşembe günü yarıştan çekildiğini açıkladı.

McLaren'ın çekilmesi, diğer takımlardan bazılarının da çekilme kararı almasına, dolayısıyla yarışın iptaline neden oldu.

Seidl, "FIA'nın önderliğinde geliştirilen yeni plan karşısında çok mutluyum. Bu plan bize Avusturya hafta sonunda uygulanacak açık prosedürleri gösteriyor."

"Avustralya'ya göre şu anda farklı olan şey, takımların birbirlerine karşı izolasyonu konusunda açık bir konsept olması. Avusturya'da farklı gruplar olacak. Buna ek olarak biz de takım içerisinde farklı gruplar oluşturuyoruz."

"Politikamız açık. Herhangi birisinde semptomlar gelişirse, hemen padok içerisinde o çalışanı ve onun bağlantı kurduğu herkesi, o alt grupta yer alan herkesi test yaptırabileceğiz."

"Test sonuçları birkaç saat içerisinde test sonuçlarını alabileceğiz. Bunun sonucunda sıradaki adımlar hakkında hızlı kararlar alabileceğiz."

"Birisi pozitif çıkarsa, takım içerisinde izole edilir ve devam edemez. Ancak ondan etkilenmeyen ya da negatif olan kişilerle devam edebiliriz." dedi.

McLaren, olası bir vakaya karşı hemen Avusturya'ya çıkacak hazırda yedek çalışan bulunduruyor.

Son haftalarda yarış takımının hepsi düzenli teste tabii tutuldu ve sonuçların negatif çıkmasıyla Avusturya için yola çıktı.

Her şeye rağmen Seidl, riskin devam ettiğini kabul ediyor.

Seidl, "Dürüst olmam gerekirse risk ortada. Günün sonunda bu bir virüs ve daha önce gördüğümüz gibi, çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor."

"Ancak aynı zamanda, alınan tüm önlemler, piste gelecek herkese uygulanan testler, aradan geçen haftaların ardından Avusturya'ya gelirken iyi hazırlandığımızı düşünüyorum."

"Bunun her an olabileceğini, bazı takım çalışanlarına virüs bulaşabileceğini biliyoruz ancak bunun için uygulanan prosedürleri çok iyi uygulamamız önemli." dedi.