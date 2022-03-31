McLaren, Avustralya'da "mucize" beklemiyor

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McLaren şimdiye kadar sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu ve Bahreyn'de puan alamazken, Suudi Arabistan'da da harika bir performans sergilemediler.

Lando Norris, pazar günü önünde yaşanan olayların da yardımıyla yedinci sıraya kadar yükseldi ve sezonun ilk puanlarını aldı. Fakat McLaren, sıralama turlarında son bölüme kalacak tempoda değildi.

Şimdi takımların elinde bir haftalık ara olacak ve sonrasında Melbourne yarışı yapılacak. Bu süre, takımlara araçları üzerinde daha fazla analiz ve gelişim çalışması yapma fırsatı veriyor. Çünkü Bahreyn testlerinden bu yana takımlar, yarışlar peş peşe olduğu için analiz konusunda kısıtlı zamana sahip oldular.

Bu, McLaren'a aracı daha iyi anlama fırsatı verebilir. Fakat takım patronu Andreas Seidl, bundan faydalanmalarını umsa da, mucize beklemiyor.

Seidl şöyle dedi: "Melbourne için nasıl bir gelişim çalışması yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor."

"Fakat aynı zamanda büyük mucizeler de beklemiyorum. Takım olarak sadece biraz daha fazla zamana ve çalışmaya ihtiyacımız olacak.”

Melbourne için beklentileri sorulduğunda Seidl, "Bunu bana perşembe günü Melbourne'da tekrar sor." diyerek şaka yaptı ve ardından ciddi şekilde şöyle dedi: "Bu iki hafta sonunun ardından sahip olduğumuz aracın güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamak için takımın yapacağı tüm analizlerin sonuçlarını beklemem gerekiyor."

Seidl ayrıca Suudi Arabistan GP hafta sonuyla ilgili de yorumlarda bulundu.

"Doğru stratejiyi seçtik ve her iki aracı da ilk 10'a sokmayı başardık. Lando ve Daniel, hafta sonu boyunca aracımızın potansiyelinden en iyi şekilde yararlanarak harika bir iş çıkardılar."

"Fakat Daniel'in aracında sorun vardı. Eğer bu sorun olmasaydı, her iki sürücü de puan kazanmış olacaktı. Şimdi bu sorunun sebebini araştırıyoruz."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images