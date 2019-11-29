McLaren, Automation Anywhere ile anlaştı
McLaren, Automation Anywhere ile çok yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kaliforniya merkezli bir şirket olan Automation Anywhere, yazılımı geliştirme konusunda uzmanlaşmış şirketlerden bitiş ve son yıllarda çok büyük bir büyüme gerçekleştirdi.
Şimdi Formula 1’e adım atma kararı aldılar ve bunun için McLaren’la çok yıllık bir anlaşma imzaladılar.
Anlaşma kapsamında şirket logoları gelecek sezonki aracın üzerinde yer alacak.
Takım patronu Zak Brown, “Automation Anywhere’in McLaren Racing ailesine ve Formula 1'e girişini memnuniyetle karşılıyoruz. Şampiyonada başarılı olabilmek için, çalışanlarımızın pist üstündeki sonuçlara odaklanabilmesi adına onlara yardımcı olacak teknolojik gelişimleri takip etmeliyiz.”
“Automation Anywhere bize bu konuda yardımcı olacak teknolojiler sağlayacak. Önümüzde sezonlarda birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
McLaren, Automation Anywhere ile anlaştı
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
|FP3
|
Cum 29 Kas
Cmt 30 Kas
|
|Q1
|
Cum 29 Kas
Cmt 30 Kas
|
|Yarış
|
Cum 29 Kas
Paz 1 Ara
|