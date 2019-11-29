McLaren, Automation Anywhere ile anlaştı

Kaliforniya merkezli bir şirket olan Automation Anywhere, yazılımı geliştirme konusunda uzmanlaşmış şirketlerden bitiş ve son yıllarda çok büyük bir büyüme gerçekleştirdi.

Şimdi Formula 1’e adım atma kararı aldılar ve bunun için McLaren’la çok yıllık bir anlaşma imzaladılar.

Anlaşma kapsamında şirket logoları gelecek sezonki aracın üzerinde yer alacak.

Takım patronu Zak Brown, “Automation Anywhere’in McLaren Racing ailesine ve Formula ‪1'e‬ girişini memnuniyetle karşılıyoruz. Şampiyonada başarılı olabilmek için, çalışanlarımızın pist üstündeki sonuçlara odaklanabilmesi adına onlara yardımcı olacak teknolojik gelişimleri takip etmeliyiz.”

“Automation Anywhere bize bu konuda yardımcı olacak teknolojiler sağlayacak. Önümüzde sezonlarda birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.