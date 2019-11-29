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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Automation Anywhere ile anlaştı

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McLaren, Automation Anywhere ile anlaştı
29 Kas 2019 07:54

McLaren, Automation Anywhere ile çok yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kaliforniya merkezli bir şirket olan Automation Anywhere, yazılımı geliştirme konusunda uzmanlaşmış şirketlerden bitiş ve son yıllarda çok büyük bir büyüme gerçekleştirdi.

Şimdi Formula 1’e adım atma kararı aldılar ve bunun için McLaren’la çok yıllık bir anlaşma imzaladılar.

Anlaşma kapsamında şirket logoları gelecek sezonki aracın üzerinde yer alacak.

Takım patronu Zak Brown, “Automation Anywhere’in McLaren Racing ailesine ve Formula ‪1'e‬ girişini memnuniyetle karşılıyoruz. Şampiyonada başarılı olabilmek için, çalışanlarımızın pist üstündeki sonuçlara odaklanabilmesi adına onlara yardımcı olacak teknolojik gelişimleri takip etmeliyiz.”

“Automation Anywhere bize bu konuda yardımcı olacak teknolojiler sağlayacak. Önümüzde sezonlarda birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

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