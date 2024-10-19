McLaren, Austin'de yeni tabanını kullanmama kararını açıkladı

McLaren'ın Amerika Birleşik Devletler Grand Prix'si için yeni bir taban tasarımı sunmama kararı, diğer yeni bileşenlerini “herhangi bir karışıklık” olmadan değerlendirmek için alındı.

Woking merkezli takım, ön kanat ve ön süspansiyon paketinde revizyonlar getirirken, arka fren kanalı elemanları ve arka kanatta da bir dizi değişiklik yaptı. Ancak, McLaren üzerinde çalıştığı yeni taban tasarımını hızlandırmak yerine Austin'e getirmemeyi tercih etti.

McLaren’ın mühendislik teknik direktörü Neil Houldey, takımın geliştirme aşamasındaki tabanın çalıştığından tamamen emin olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Austin’e getirilen güncellemelerin kapsamının nispeten küçük olduğunu, ancak gelecekte "biraz performans fırsatı" sağlayacağını belirtti.

Lando Norris de dün sprint sıralama turlarının ardından bu durumu doğrulayarak, aracın "temelde Singapur'daki ile aynı" olduğunu söyledi. İngiliz pilot, Austin'de tam set güncellemeleri alırken, Piastri yeni ön kanada sahip değildi.

Houldey, her şeyi tek bir pakette toplamak yerine diğer güncellemeleri ayrı ayrı değerlendirmenin önemli olduğunu düşünüyor ve bu konuda şunları söyledi:

“Bu etkinlik için çok sayıda küçük güncelleme getirdik. Sonraki etkinliklerde neler olacağına dair çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama kesinlikle daha fazlası gelecek.”

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Andreas Beil

“Yaptığımız şey, yıl boyunca gelişim sürecimizi devam ettirmek ve işe yaradığını bildiğimiz bir şeyi getirmek.”

“Yani bir şeyi erken getirmeye çalışmıyoruz. Şampiyonada iyi bir konumdayız.”

“Ancak yapmak istemediğimiz şey, getirdiğimiz bileşenlerin sonuçları konusunda takım içinde herhangi bir kafa karışıklığı yaratmak. Bu yüzden bekliyoruz ve hazır olduklarında getireceğiz.”

“Bu güncellemeleri hazır olduğunda araçta görmek istiyoruz. Performansı mümkün olan en kısa sürede araçta görmek istiyoruz.”

McLaren’ın sprint haftasonunda sınırlı antrenman sürelerinin bu karar üzerinde bir etkisi olmadığını belirten Houldey, McLaren'ın sadece herhangi bir taban güncellemesinin araca eklenmeye değer olduğundan emin olmak istediğini yineledi.

Ayrıca Houldey, McLaren’ın şampiyonluk mücadelesinde yer almasının takımın geliştirme yoluna ekstra bir dikkat çektiğini, ancak bununla doğru şekilde başa çıktıklarını söyledi:

Houldey sözlerine şöyle devam etti: “Biz sadece parçaları getirdiğimizde doğru parçalar olduklarından ve piste performans getireceklerinden emin oluyoruz.”

“Aerodinamik olarak, önümüzdeki birkaç etkinliğe getireceğimiz güncellemeleri zaten biliyoruz. Yani bu anlamda hazırlar, ancak fabrikada üretim aşamasındalar.”

“Sadece mümkün olan en hızlı şekilde getirebileceğimiz etkinliğe getiriyoruz. Bu yüzden sprint ya da standart bir etkinlik olması bizim için fark etmiyor.”

“Biz, tamamen kendi teknik gelişimimize odaklanmış durumdayız ve bizim için önemli olan, diğer takımların ne yaptığına değil, sadece nerede olduğumuza ve yarışlara ne getirdiğimize odaklanmak.”

“Tekrar ön sıralarda olmanın nasıl bir şey olduğunu öğreniyoruz. Elbette bunun getirdiği dikkat bizim için yeni ve bununla doğru şekilde başa çıktığımızı düşünüyorum.”