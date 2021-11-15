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Formula 1 Haberler

McLaren, Audi iddiasını yalanladı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren, Alman otomobil üreticisinin Formula 1'e adım atmasını sağlamak amacıyla, McLaren Group'un Audi'ye satıldığı iddialarını yalanladı.

McLaren, Audi iddiasını yalanladı!

Pazartesi günü Autocar adlı internet sitesinde yer alan haberde, Audi'nin McLaren Grubu'nun tamamını satın alma konusunda İngiliz şirketle anlaştığı belirtilmişti.

Ancak bu haberden saatler sonra bir açıklama yayınlayan McLaren, haberin doğru olmadığını ve kaldırılması için talepte bulunduklarını duyurdu.

Açıklamada, "McLaren Group, şirketin Audi'ye satıldığını belirten bir haberden haberdar. McLaren, tamamen yanlış olan bu haberin kaldırılması için talepte bulundu."

“McLaren’ın teknolojik stratejisi, diğer araç üreticileri de dahil olmak üzere, ilgili ortaklar ve tedarikçilerle beraber sürekli devam eden görüşmeleri ve işbirliğini içeriyor. Ancak McLaren Group’un mülkiyet yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu olmadı.” denildi.

Audi'nin şirketi devralacağıyla ilgili söylentiler reddedilse de, Alman otomobil üreticisinin 2026 yılında Formula 1'e girmesi halinde, bunu McLaren'la yapmasının hâlâ bir olasılık olduğu öğrenildi.

Kaynaklar geçen haftaki bir yönetim kurulu toplantısından sonra, Audi'nin ana şirketi Volkswagen'in Formula 1'e girme planlarını bir sonraki adıma taşıdığını öğrendi.

Daha önce hem Audi hem de Porsche ile spora girecekleri belirtilse de, bunlardan sadece birinin kullanılmasına karar verilmiş gibi görünüyor.

Şu an için iki seçenek var: McLaren ile beraber Audi'nin spora girmesi veya Red Bull ile Porsche'nin bağlantı kurması.

McLaren, Porsche için bir seçenek olamayacak çünkü iki marka, spor otomobil pazarının aynı segmenti için rekabet ediyorlar.

Formula 1'de daha önce Mercedes ve BMW ile çalışan Audi CEO'su Markus Duesmann, markanın Formula 1'e girmesini çok istiyor.

McLaren ile işbirliği olasılığını tartışmak için geçici görüşmeler yapıldı ancak bu tartışmaların daha henüz başlangıç seviyesinde olduğu anlaşılıyor.

McLaren ve Red Bull seçeneklerinin bazı artıları ve eksileri var. Fakat hangisinin seçileceği, Volkswagen'in Formula 1'e geçmesi için en iyi fırsatı hangi takımın sunacağına bağlı olacak.

Şirket, mümkün olan en kısa sürede yarış kazanmak istiyor ve bu yüzden Williams ya da Sauber gibi takımlardan ziyade, büyük takımlara odaklanıyorlar.

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