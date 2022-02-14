McLaren, Aston Martin'in kendi motorunu üretme isteğinden memnun

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Aston Martin, Formula 1 için oldukça iddialı bir plan hazırladı ve bu kapsamda, şampiyonluk için gereken her türlü adım atmaya istekliler.

Şu anda Silverstone'da yepyeni bir fabrika hazırlanıyor ve takımın altyapısını güçlendirmek için yoğun bir çaba var.

Personel tarafında da yine büyük atılımlar yapan İngiliz ekip, 2026 yılında kendi güç ünitesini üretmeyi gözden geçiriyor.

Lawrence Stroll, yeni dönemde kendi motorlarını üretebilmek adına gerekli koşullara bakmak adına, motor üreticileri arasında yapılan görüşmelere aktif şekilde katılıyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan teknik patron Andrew Green, kendi güç ünitelerini üretebileceklerini doğrulamıştı.

2026 ve sonrası için Audi'ye geçeceği konuşulan McLaren'ın patronu Zak Brown, Aston Martin'le ilgili haberleri memnuniyetle karşıladı.

Brown, "Kendi motorlarını üretmeleri spor için harika olurdu çünkü bu, bize Formula 1'de bir başka motor üreticisi daha vermiş olur."

"Bu da kesinlikle iyi bir şey."

"Fakat biz, Mercedes'le çalışıyor olmaktan memnunuz." dedi.

McLaren, kısa veya orta vadede kendi motorunu yapmak gibi bir plan içerisinde değil.