Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Gasly, 2021'de kaçan beşinciliğe hâlâ üzülüyor Sonraki / Doohan ve Caldwell, Alpine F1 Sürücüsü Akademisi'ne katıldı
Formula 1 Haberler

McLaren, Aston Martin'in kendi motorunu üretme isteğinden memnun

McLaren CEO'su Zak Brown, Aston Martin'in kendi F1 motorunu üretme isteğine sıcak bakıyor.

McLaren, Aston Martin'in kendi motorunu üretme isteğinden memnun
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Aston Martin, Formula 1 için oldukça iddialı bir plan hazırladı ve bu kapsamda, şampiyonluk için gereken her türlü adım atmaya istekliler.

Şu anda Silverstone'da yepyeni bir fabrika hazırlanıyor ve takımın altyapısını güçlendirmek için yoğun bir çaba var.

Personel tarafında da yine büyük atılımlar yapan İngiliz ekip, 2026 yılında kendi güç ünitesini üretmeyi gözden geçiriyor.

Lawrence Stroll, yeni dönemde kendi motorlarını üretebilmek adına gerekli koşullara bakmak adına, motor üreticileri arasında yapılan görüşmelere aktif şekilde katılıyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan teknik patron Andrew Green, kendi güç ünitelerini üretebileceklerini doğrulamıştı.

2026 ve sonrası için Audi'ye geçeceği konuşulan McLaren'ın patronu Zak Brown, Aston Martin'le ilgili haberleri memnuniyetle karşıladı.

Brown, "Kendi motorlarını üretmeleri spor için harika olurdu çünkü bu, bize Formula 1'de bir başka motor üreticisi daha vermiş olur."

"Bu da kesinlikle iyi bir şey."

"Fakat biz, Mercedes'le çalışıyor olmaktan memnunuz." dedi.

McLaren, kısa veya orta vadede kendi motorunu yapmak gibi bir plan içerisinde değil.

paylaşım
yorumlar
Gasly, 2021'de kaçan beşinciliğe hâlâ üzülüyor
Önceki haber

Gasly, 2021'de kaçan beşinciliğe hâlâ üzülüyor
Sonraki haber

Doohan ve Caldwell, Alpine F1 Sürücüsü Akademisi'ne katıldı

Doohan ve Caldwell, Alpine F1 Sürücüsü Akademisi'ne katıldı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
AlphaTauri, 2022 AT03 F1 aracını tanıttı! AlphaTauri lansman
Formula 1

AlphaTauri, 2022 AT03 F1 aracını tanıttı!

Video: AlphaTauri yeni aracının örtüsünü kaldırıyor AlphaTauri lansman
Haber video
Formula 1

Video: AlphaTauri yeni aracının örtüsünü kaldırıyor

Gasly, 2021'de kaçan beşinciliğe hâlâ üzülüyor
Formula 1

Gasly, 2021'de kaçan beşinciliğe hâlâ üzülüyor

Son Haberler

FIA, F1'in güvenilirliğinin belirleneceği Abu Dhabi raporunu sunmaya hazırlanıyor
Formula 1 Formula 1

FIA, F1'in güvenilirliğinin belirleneceği Abu Dhabi raporunu sunmaya hazırlanıyor

AlphaTauri, 2022 AT03 F1 aracını tanıttı!
Formula 1 Formula 1

AlphaTauri, 2022 AT03 F1 aracını tanıttı!

Video: AlphaTauri yeni aracının örtüsünü kaldırıyor
Haber video
Formula 1 Formula 1

Video: AlphaTauri yeni aracının örtüsünü kaldırıyor

Doohan ve Caldwell, Alpine F1 Sürücüsü Akademisi'ne katıldı
Formula 1 Formula 1

Doohan ve Caldwell, Alpine F1 Sürücüsü Akademisi'ne katıldı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.