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Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Aston Martin'in bizimki gibi güçlü sürücüleri yok"

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McLaren: "Aston Martin'in bizimki gibi güçlü sürücüleri yok"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Kemal Şengül, Editör

McLaren'ın patronu Zak Brown, gelecek yıl Aston Martin'den çok daha iyi bir sürücü kadrosuna sahip olacaklarını düşünüyor.

McLaren, 2020 yılında Carlos Sainz ve Lando Norris ile beraber oldukça iyi bir dengeye sahipti ve her ikisi de takımlarına oldukça önemli puanlar kazandırdılar.

Diğer takımlar ise genel olarak birinci pilotla iyi puanlar alırken, ikinci pilot beklenen puanları kazanamadı.

2020'de alınan puanlar:

Takım 1. pilot 2. pilot İkili arasındaki fark
McLaren Carlos Sainz (105) Lando Norris (97) +8
Racing Point Sergio Perez (125) Lance Stroll (75) +50
Renault Daniel Ricciardo (119) Esteban Ocon (62) +57
Ferrari Charles Leclerc (98)  Sebastian Vettel (33) +65
AlphaTauri Pierre Gasly (75) Daniil Kvyat (32) +43

McLaren patronu Zak Brown, dengeli iki sürücüye sahip olmanın 2020 sezonunda kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirdi.

"Eğer Ocon’a bakarsanız o, sonda güçlenmeye başlamış olsa da takımı taşıyan isim Daniel oldu. Sergio ise tamamen ayrı bir seviyedeydi. Ve takımı da oraya taşıdı."

"Bu yüzden çok güçlü iki sürücüye sahip olmanın avantajını gördük."

Ancak Brown, gelecek yıl iyi bir kadroya sahip olsalar bile rakipleri güçlendiği için durumun daha da zor olacağını belirtti.

"Gelecek yıl Mercedes motoruna geçmemize rağmen ayaklarımızı yine yerde tutmalıyız. Ferrari'nin gelecek yıl güçlü şekilde dönmesini beklemeliyiz."

"Carlos ve Charles gibi iki çok güçlü sürücüye sahip olacaklarını biliyoruz. Yani sanırım bu yıl olmalarını beklediğimiz yere döneceklerini düşünmeliyiz. Bu yüzden bence çok zor bir yıl olacak."

"Ama şu anda ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Özellikle de yeni yatırımcılarımızla beraber."

"Andreas [Seidl] şimdiye kadar harika bir iş çıkardı. Sanırım yeni başlıyoruz! Ama işler bundan sonra giderek daha zor hale gelecek."

Gelecek yıl Aston Martin'de (Racing Point) Sergio Perez'in yerini Sebastian Vettel alırken, takım arkadaşı Lance Stroll olacak.

Gelecek yıl Aston Martin haline gelecek Racing Point sorulduğunda Brown, "Şanslıyız ki onlar bizim gibi ve Ferrari’ninki gibi [güçlü] bir sürücü kadrosuna sahip değiller. Bu yüzden bulabildiğimiz her fırsattan faydalanmaya çalışacağız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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