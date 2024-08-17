McLaren, Aston Martin'in 2025'te "geri dönebileceğini" düşünüyor
McLaren Racing CEO'su Zak Brown'a göre ilk dört dışındaki takımları 2025 için yabana atmak doğru değil.
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, gives an interview
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
2023'e gridin en yavaş takımlarından biri olarka başlayan McLaren, getirdiği güncellemelerle durumu tersine çevirdi ve şimdi şampiyonluk için çekişiyor.
Diğer tarafta Aston Martin, 2023'e çok iyi başlarken artık gridin ortasındaki takımlardan birisi oldu.
Fakat gelişim imkanları azaldığı için gelecek yıl gridin daha da yakınlaşması bekleniyor ve bu da Aston Martin gibi diğer takımlara yükselme şansı sağlayabilir.
Zak Brown, tam olarak bundan ötürü 2025 için kimseyi oyunun dışında görmüyor.
Brown şöyle dedi: “Gelecek yıl destansı bir sezon olabilir."
“Şampiyonluk için çekişen dört takım daha gelişecek fakat bence şu anda ilk dörtte olmayan birini göz ardı etmek saflık olur."
“İşlerin ne kadar hızlı değiştiğini görebiliyoruz; Aston Martin geriye düştü ama kısa sürede geri dönebilirler."
“Mesela RB de yılın başında çok hızlıydı, dolayısıyla bizim yaptığımızı takımların yapamaması için bir neden yok."
“Biz bunu çok çalışarak ve harika insanlarla başardık ama herkes aynı büyüklükte bütçeye sahip, herkes benzer teknolojiye sahip."
“Bizim geçen yıl yaptığımızı başkalarının yapamaması için hiçbir neden yok.”
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