McLaren, Arrow Electronics ile olan kontratını uzattı

McLaren uzun bir süredir zaten Arrow Electronics ile çalışıyordu ve şirketin logosu aracın pek çok yerinde yer alıyordu.

Sezon sonunda bitecek olan kontrat, uzun vadeli olarak uzatıldı fakat kaç yıllık olacağı açıklanmadı.

Yeni anlaşmayla birlikte taraflar sadece F1'de değil IndyCar projesinde de çalışacaklar. Bundan ötürü şirket logoları, F1 aracının yanı sıra IndyCar aracında da olacak.

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, "Sadece motor sporlarında değil, aynı zamanda günlük yaşamda da en iyisi için çaba gösteren Arrow Electronics ile olan kontratımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz.

"Arrow Electronics, alanında küresel bir lider ve bizimki gibi vizyoner ve yenilikçi yaklaşımıyla bizi etkilemeyle devam ediyorlar. Formula 1'deki bu heyecan verici ortaklığı devam ettirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Pandeminin başladığı günden bu yana takımlar, yeni sponsorlar bulmakta zorlanıyorlar.