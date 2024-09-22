McLaren, aracıyla ilgili çıkan "mini DRS" tartışmalarının neden "iyi haber" olduğunu düşünüyor?

McLaren takım patronu Andrea Stella rakip takımların McLaren’ın aracından şikayet etmelerinin iyi bir şey olduğunu çünkü bunun onların kendi çabalarından uzaklaştıklarını gösterdiğini düşünüyor.

Woking merkezli takım, Azerbaycan Grand Prix'sinden bu yana “mini DRS” olarak bilinen sistemiyle ilgi odağı haline geldi.

Takımın düşük sürtünmeli arka kanadını, üst parçanın akıllıca geriye doğru esneyerek yuva boşluğunu açmaya yardımcı olacağı ve böylece sürtünmeyi azaltarak düzlük hızını artıracak şekilde tasarladığı görüldü.

Arka kanat FIA'nın statik yük testlerine tam olarak uysa da kanadın davranışı, yönetmeliklerin sınırlarını çok fazla zorladığını düşünen rakipleri rahatsız etti.

FIA ile yapılan görüşmelerin ardından McLaren, Belçika, İtalya ve Azerbaycan Grand Prix'lerinde araçlarında mevcut olduğu görülen esnekliği azaltmak için değişiklikler yapmayı kabul etti.

Bu değişiklik, McLaren'ın Las Vegas Grand Prix'sinde düşük sürtünmeli kanat geri döndüğünde tasarımından elde ettiği avantajı kaybedeceği anlamına gelse de Stella olanlardan dolayı umutsuz değil.

Aslında, rakiplerinin kendi takımının ne yaptığına bu kadar dikkat etmesinden cesaret aldığını söylüyor.

Konuyla ilgili düşünceleri sorulan Stella şunları söyledi: “Arka kanadımıza bu kadar ilgi gösterilmesini iyi bir haber olarak görüyorum çünkü bu rakiplerin kendilerine odaklanmadıkları anlamına geliyor.”

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Formula 1 çok uçlarda bir oyun. Çok karmaşık. Takımıma sürekli tekrarlıyorum: 'Kendinize odaklanın.’”

“Dolayısıyla benim için, diğer takımlardan bu kadar ilgi gördüğümde, bu onların çalışacakları, analiz yapacakları, FIA ile konuşacakları anlamına geliyor.”

“Bu zamanı ve enerjiyi, bence ilgilerini asıl durumdan uzaklaştıracak bir şeyin peşinden koşmak için kullanıyorlar. McLaren olarak benim için bu sadece iyi bir haber.”

“Biz kendimize odaklanmaya çalışıyoruz. Zorlayıcı olabilecek ama yasal açıdan tamamen sağlam teknik çözümlerle gelmek istiyoruz. Eğer diğerleri yıkıcı olmak istiyorsa, bunu yapmaya devam etsinler. Çünkü bizim için bu sadece iyi bir haber.”

McLaren kanat tasarımının tamamen yasal olduğuna inanmaya devam etse de takım tartışmanın daha fazla büyümesini istemediği için FIA ile değişiklik yapma konusunda anlaştığını ve bunun yönetim organını diğer takımların ne yaptığına da bakmaya teşvik edeceğini umduğunu söylüyor.

Stella, “Biz tamamen şeffaf bir şekilde değişikliği yapabiliriz, performans açısından büyük bir sonucu olmayacağı için bunu yapabiliriz”

“Bu aynı zamanda bize FIA'ya, diğerlerini incelemesi açısından da bazı durum tespitleri yaptığımızı hatırlatma fırsatı verdi.”

“Gazetecilerle çok fazla enerji ve zaman harcamak ve büyük hikayeler yaratmaya çalışmak istemiyoruz. Biz sadece FIA'ya neler olduğunu düşündüğümüzü söyledik.”

“Diğer takımlarla konuşacaklarına ve daha az görünür olsa da kesinlikle var olan kendi sorunlarını çözdüklerinden emin olacaklarına güveniyoruz ve bundan eminiz.” diye ekledi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Stella, FIA'nın rakip araçların hangi yönünü incelemesi gerektiğini düşündüğü konusuna girmek istemezken, sorunun arka kanat yuvası boşluklarının manipülasyonu etrafında döndüğünü öne sürdü.

Diğer takımlarda ne gördüğünü sorduğumuzda Stella şunları söyledi: “Kesin konuşmayacağım çünkü gizlilik kapsamına girdiğini düşündüğüm bilgileri ifşa etmiş olurum.”

“Bazı nedenlerden dolayı, bu yuva boşluğu F1'e hakim olan bir şey haline gelmiş gibi görünüyor. Diğer araçların yüzeyler üzerindeki aerodinamik basınçtan faydalanmasının pek çok yolu var aslında analizlerimize göre bunlardan bazıları çok daha etkili.

“Ancak FIA'ya güveniyoruz. Teknik açıdan çok yetkin insanlar.”

“Dürüst olmak gerekirse, onlarla konuştuğumuzda sadece mekanizmaları anladıklarını değil, aynı zamanda rakiplerimizde neler olup bittiğini de anladıklarını görüyoruz.”

“Bazı testlerin uygun olup olmadığını anlamak açısından ve bazı mekanizmaları veya aerodinamik basınç yollarını sınırlamak için her zaman oldukça donanımlı görünüyorlar.”

“Politika açısından FIA ile emin ellerde olduğumuzu düşünüyorum ve bence tüm tarafların -takımlar, gazeteciler, herkes- FIA'ya ve teknik departmanlarına biraz daha fazla saygı göstermesi gerekiyor çünkü çok iyi bir iş yapıyorlar.”

“Bu basit bir iş değil. Bazen yaptıkları işi övmemiz gerekir. Ve ben bunun çok fazla yapıldığını görmüyorum.”