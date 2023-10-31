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McLaren: "Aracı anlamak için bazı şeyleri 'yapboz' gibi bir araya getirmeliyiz"

McLaren hâlâ Austin ve Mexico City yarışlarında nasıl bu kadar şaşırtıcı bir şekilde rekabetçi olduklarını anlamak için bir 'yapbozu' bir araya getirmeye çalışıyor.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
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Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren; ABD, Meksika ve Brezilya'daki yarışların yüksek yere basma kuvveti özelliğine hitap etmeyeceği için aracın zayıflığını ortaya çıkaracaklarını düşünüyordu.

Ancak takımın endişeleri, Lando Norris'in ABD Grand Prix'sinde podyum elde etmesi ve Meksika'da 17. sıradan 5. sıraya yükselmesiyle yersiz çıktı.

Meksika yarışından sonra Motorsport.com/Autosport tarafından McLaren'in ilginç form eğrisi hakkında sorulan soruya takım patronu Andrea Stella, takımının teorik olarak daha zayıf pistlerdeki güçlü yarış temposunu anlamaları gerektiğini kabul etti.

Ayrıca MCL60'ın Meksika'da neden iyi performans gösterdiğine dair bir teori sundu.

Stella, "Sıralamalarda yarım saniye geride olmayı ve yarışta bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk, bu yüzden iyi bir analiz yapmalıyız."

"Bu biraz yapboz gibi olacak, bazı şeyleri bir araya getirmemiz gerekiyor."

"Meksika'ya özgü olan bir diğer unsur da düşük hızlarda normalde başka hiçbir pistte kullanamayacağınız sürüş yüksekliklerini kullanabiliyor olmanız. Aracı oldukça alçak ayarlayabildiğiniz için bazı hassasiyetlerinizi hafifletmiş oluyorsunuz."

Lando Norris, McLaren MCL60

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60

"Cumartesi günü ne oldu bilmiyoruz, yüksek hızda araç hiç iyi değildi. Bunu da incelememiz gerekecek."

"Çok kapsamlı bir araca sahip değiliz. Yani aracı orta ve düşük hız için ayarladığımızda, yüksek hızda başka sorunlarımız ortaya çıkıyor." 

"Gelecek yıl için bu kapsama alanını biraz daha genişletmeye çalışacağız." dedi.

McLaren'in yarış temposu şaşırtıcı derecede güçlü olsa da, Meksika'daki sıralama turlarında geriye doğru bir adım attı.

Piastri pole pozisyonundan yarım saniye geride yedinci sırada kalırken, Norris rekabetçi bir tur atamayınca Q1'de elendi.

Bu durum, takımın Singapur'dan bu yana getirdiği yükseltmelerin istenmeyen bir yan etkisi olabilir.

Stella bu konuda, "Bu, titiz bir şekilde araştırmamız gereken bir durum."

"Yeni araçla yarış temposunda ilerlemiş gibi görünüyoruz ama ilginç bir şekilde sıralamada geriledik."

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60

"Lando'yla bile gerçekten temiz bir tur atmamız gerekiyordu. Ancak araç tutarsızdı ve elendik."

"Dolayısıyla, aracın sıralama koşullarında neden bu hale geldiğini anlamak için yapmamız gereken biraz iş var, ancak yarışta daha rekabetçi görünüyoruz." yorumunu yaptı.

McLaren'in son iki haftadaki sürpriz performansları Stella'ya, Norris ve Piastri'nin Interlagos pistinin düşük hızlı virajlarına rağmen Brezilya'da tekrar podyum için mücadele edebilecekleri umudunu verdi.

Stella, "Bu üç yarıştan önce Brezilya'da iyi performans göstermenin oldukça zor olacağını söylerdim."

"Ancak Austin ve Meksika'da neler yapabileceğimizi gördükten sonra, hafta sonunu bir araya getirirsek orada podyum için savaşabileceğimiz konusunda biraz daha iyimserim." dedi.

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