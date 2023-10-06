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McLaren, araç gelişimi konusunda "zorlu bir görevle" karşı karşıya

Lando Norris, McLaren'ın son dönemdeki büyük atılımına rağmen gelişim konusunda zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Matt Kew
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ezel Tan
, Editör
Lando Norris, McLaren MCL60

Kış aylarında gelişim hedefini tutturamayan McLaren, sezon için beklentilerini düşürmeye çalıştı ve ilk sekiz yarışta sadece üç kez puan alabildi.

Takım patronu Andrea Stella, Azerbaycan GP sonrası Avusturya GP ile başlayan üçlü yarış için önemli bir güncelleme paketi hazırladıklarını ve hemen hemen tüm parçaların değişeceğini söyledi.

Bu değişiklikler sayesinde Norris dört kez ikinci olurken, Oscar Piastri de Japonya'da podyuma çıktı.

Takım şimdi şampiyona dördüncülüğü için Aston Martin'i kovalamaya başladı fakat Norris en zorlu görevin bundan sonra geleceğine inanıyor.

İngiliz pilot, McLaren'ın saf tur zamanı bulmaya çalışmak yerine yol tutuşu arttırmanın yolunu bulması gerektiğini söyledi.

Bundan sonra ne olacağı sorusuna Norris şu yanıtı verdi: "Bunların çoğu büyük fark yaratan küçük ayrıntılarla alakalı."

"Sadece aracı hızlandırmaktan ziyade sürücüyü biraz daha mutlu etmek için ayrıntılar üzerinde çalışmak gerekiyor."

"Fakat aracı biraz daha sürülebilir, biraz daha düzgün hale getirmek neredeyse başarılması en zor görev çünkü bunu bir şeylerden ödün vermeden yapmak çok zor."

"Mesela burada ön tarafın güçlü olması çok zor bir şey ancak öyle olunca viraj çıkışında güçlü olmuyorsunuz çünkü o durumda arkanın daha iyi olması gerekiyor."

"Bu, her yere bir şeyler eklemekten ziyade bir hokkabazlık hareketi yapmaya benziyor. Hokkabazlık yapmak da başarılması çok zor bir şey."

Lando Norris and Andrea Stella, McLaren

Lando Norris and Andrea Stella, McLaren

Photo by: McLaren

Norris, McLaren'ın yeni teknik yapısından memnun olduğunu ve takıma her zamankinden daha fazla güvendiğini söylüyor.

"Kendime güveniyor muyum? Evet diyebilirim."

"Bu yılın ardından, takımın sürücüler olarak istediğimiz şeyleri ele alabileceğine ve bunları gerçekten geliştirmeye başlayabileceğine her zamankinden daha fazla güvendiğimi söyleyebilirim."

"Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca bu güveni duymadığımı söyleyebilirim çünkü son dört ya da beş yıldır yol tutuşla alakalı aynı sorunları yaşayıp durduk."

McLaren'in yükseliş trendini sürdürmesi için kilit nokta Woking'deki yeni rüzgar tünelini verimli şekilde kullanmak olacak.

Norris yeni rüzgar tünelini ziyaret ettikten sonra şunları söyledi: "Daha önce kullandığımızı hiç görmemiştim. Şu anki teknoloji seviyesi çok etkileyici."

"Fotoğraflarda sadece içinde araba olan bir tüp olarak görüyorsunuz. Oysa bundan çok daha karmaşık! Her şeyi okuma şekli, algılaması ve sensörler çok farklı."

"Aslında düşündüğünüzden çok daha etkileyici: kullanılabilir hale getirmek için gereken doğruluk seviyesi oldukça etkileyicii."

Zak Brown, Lando Norris and Andrea Stella in the new wind tunnel at the McLaren Technology Centre

Zak Brown, Lando Norris and Andrea Stella in the new wind tunnel at the McLaren Technology Centre

Photo by: McLaren

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