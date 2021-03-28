McLaren: "Antrenman performansımız nedeniyle dışarıda aşırı heyecan oldu"

McLaren'ın kış testlerinde güçlü görüntü çizmesinin ardından Cuma günkü antrenmanlarda hızlı turlar atmasıyla, Mercedes motoruna geçen takımın Red Bull ve Mercedes'e rakip olabileceği yönünde bir beklenti oluştu.

Ancak sıralamalarda McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Norris 6. ve 7. olabildiler. Dahası Mercedes pilotları ve Red Bull'dan Max Verstappen dışında, Ferrari pilotu Charles Leclerc ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly de McLaren pilotlarını geçmeyi başardılar.

McLaren'ın Takım Patronu Andreas Seidl, Bahreyn'de tam olarak bekledikleri gibi bir performans sergilediklerini söyledi.

Seidl, "Testlerin ve antrenmanların ardından performansımızla alakalı biraz heyecan vardı ancak biz her zaman nerede olduğumuz konusunda gerçekçiydik."

"Antrenmanda, olmamız gereken yere göre biraz daha iyi göründük çünkü sıralamalara hazırlanmak için farklı ayarlar kullandık."

"Bu açıdan diğerlerinden biraz daha fazla performans göstermiş olduk. Medyadan okuduklarım ve duyduklarıma göre bizimle ilgili biraz fazla heyecan vardı." dedi.

Norris de McLaren olarak sıralamalarda Ferrari ve AlphaTauri ile mücadele etmeyi beklediklerini söyledi.

Norris, "Biz şaşırmadık. Biz nerede olabileceğimizi biliyorduk. AlphaTauriler ve Ferrariler ile mücadele edeceğimizi biliyorduk. Açıkçası o grubun içerisinde olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Ricciardo, "Mercedes ve Red Bull'un arkasındaki grup çok yakın. Muhtemelen bu seneki trend böyle olacak. Tüm sezon böyle geçebilir. Ancak ilk birkaç yarışta muhtemelen daha iyi turu bir araya getiren önde olacak." dedi.

McLaren her ne kadar ön grubun arkasında en iyisi olarak ayrışmamış olsa da, takım patronu Seidl motor tedarikçilerini değiştirmelerinin ardından gösterdikleri gelişimle mutlu olduklarını söyledi.

Seidl, "Bulunduğumuz pozisyon açısından gerçekçi olmamız önemli. Kış döneminde takım olarak gösterdiğimiz ilerlemeden, aracın gelişiminden, Mercedes güç ünitesinin yerleşiminden ve her iki pilotumuzun sezona hazırlıklarından çok mutluyum."

"Yarış hafta sonlarında yine iyi performans gösterip büyük puanlar topladığımızdan emin olmalıyız. O zaman yine takımlar şampiyonasında iyi bir pozisyon için mücadele edebiliriz." dedi.