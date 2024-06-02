McLaren: "Andretti, mevcut takımlardan birisini satın almalı"

FiA Başkanı Mohammed ben Sulayem de kısa bir süre önce aynı fikri dile getirdi ki bu, Andretti'nin yeni bir takım olarak spora girmesini istediği önceki tavrıyla çelişiyor.

Mevcut Concorde Anlaşması uyarınca, Andretti'nin Formula 1'e girmek için 200 milyon dolarlık büyük bir ücret ödemesi gerekecek fakat şampiyonadaki takımlardan birisini alarak bundan kaçınabilirler.

Resmi olarak satılık herhangi bir takım olmasa da, Zak Brown'a göre iyi bir teklif sundukları takdirde bazı takımlar satın almaları gayet mümkün.

Brown, ABD'li yayıncı ESPN'e verdiği bir röportajda, “Kesinlikle, en kolay çıkış yolu bu olacak."

"Şu anda kimse bir şey satmak istemiyor gibi görünüyor ama bu sadece daha büyük bir meblağ teklif etmek anlamına geliyor."

"Her zaman bir fiyat vardır ancak anladığım kadarıyla henüz kimse kapısına 'Satılık' tabelası asmadı."

"Sanırım Liberty Media'nın pozisyonu, mali durumu iyi olan 10 takımınız varsa, yeni bir takım düşüncesinin arka planda kalması ve teklif verenlerin en yüksek kriterleri karşılaması gerektiği yönünde."

"Bence yapılması gereken doğru şey de bu."

"Eskiden her zaman bir yıl sonra iflas edebilecek takımlar vardı. Şimdi ise şampiyonaya katılanların yarısından fazlası kâr elde ediyor. Formula 1'e girmek için bir franchise için çok para ödemeniz gerekiyor."

"Sanırım Williams 150 milyon dolara satın alındı ama beş yıl içinde mevcut bir takımı 1,5 milyar dolardan daha az bir fiyata satın alabileceğinizi sanmıyorum. Genel olarak takımların değeri inanılmaz bir hızla artıyor.” dedi.