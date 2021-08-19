Ricciardo'nun McLaren'ın 2021 F1 aracına adapte olması neden bu kadar zor oldu?

Bu mücadele, iki turuncu - mavi aracın ilk turdaki temaslar nedeniyle puan alamadığı ve Carlos Sainz'ın çok değerli üçüncülük aldığı Macaristan yarışından sonra daha da kızıştı.

Sezonun ilk 11 yarışının ardından iki rakip takım, 163 puanla şampiyonada üçüncülüğü paylaşıyorlar. Ferrari, iki defa ikinci olması sayesinde McLaren'ın önünde bulunuyor.

Her iki takım, ilk 11 yarışın ardından geçen seneye kıyasla şampiyonada daha iyi durumda. McLaren, geçen sene aynı sayıda yarışın ardından 116 puan ile Racing Point'in önünde 3. sıradaydı.

McLaren için 2021'i bundan daha iyi bir pozisyonda tamamlama fırsatı olmayacak. Ferrari'nin performansına da bakarsak, takımın üçüncülüğü koruması da o kadar kolay olmayabilir. Ancak takım için bir diğer önemli ölçüt, öndeki iki takımla performans farkını kapatmış olması.

2021'in kalan kısmında ön tarafta Mercedes ve Red Bull arasında olacak şampiyonluk mücadelesi kadar, onların arkasında Ferrari ve McLaren arasında olacak üçüncülük mücadelesi de heyecan verici olacak. İki mücadelede de kimin önde çıkacağını tahmin etmek zor.

Açık olan bir şey var ki, o da McLaren'ın Lando Norris'in yanında kalan yarışlarda Daniel Ricciardo'nun daha istikrarlı bir şekilde iyi sonuçlar almasına ihtiyaç duyması.

Norris'in süper formu, McLaren'ın geçen senelerde gösterdiği gelişimin ardından 2021'de attığı adımı işaret ediyor. 2017'de Honda ile son senesinde 9. olan McLaren, 2018'de 6., 2019'da 4. ve 2020'de 3. olmayı başardı.

Bu istikrarlı yükselişin ardındaki itici güçlerden birisi 2015'te Ferrari'den takıma katılan Yarış Direktörü Andrea Stella oldu. İtalyan mühendis medyada pek sık konuşmuyor ancak konuştuğu zaman Woking'de olanlara dair dürüst ve bilgilendirici şeyler söylüyor.

Stella, "3. olmak harika bir başarı. Geçen sene Racing Point ile mücadele ederken bu sonuç bizim için biraz sürpriz olmuştu."

"Bu sene de öyle çünkü Ferrari ile mücadele ediyoruz. Açıkçası onlar çok büyük, saygı duyduğumuz harika bir takım. 3. sıra için mücadele ediyoruz ve bunu doğrulayıp doğrulayamayacağımızı göreceğiz çünkü bu sene 3. olmak için her yarışta kazanmamız gereken puan oranı oldukça yüksek."

"Macaristan GP öncesinde yarış başı ortalama 16 puan kazanıyorduk. Gerçekçi olmak gerekirse bu oldukça iddialı bir hedef." dedi.

Andrea Stella, McLaren Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren'ın nihai olarak hedefi, şampiyonada üçüncü olmakla kalmayıp tabii ki yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak.

Daha önce de söylediğimiz gibi, lider iki takımla fark kapandı ve Norris'in bu sene bazı yarışlarda onları zorladığı durumlar da yaşandı.

Stella, "Açıkçası bu sene bazı sürprizler yaşadık. Bazı yarışlarda Red Bull ve Mercedes'le çok yakından mücadele edebildiğimizi söylememiz lazım."

"Mesela Avusturya'daki ikinci yarışta, gerçek manada pole pozisyonuna çok yakındık ve yarışta normalde Red Bull ve Mercedes orta grupla fark açma eğiliminde olsa da gerçekten hızlıydık. Bu, sene boyunca gördüğümüz bir trend oldu." dedi.

Stella, takımın kış dönemindeki yere basma gücünü düşürecek kural değişikliklerine iyi cevap vermesinden ve şasinin dondurulduğu dönemde Renault güç ünitesinden Mercedes güç ünitesine iyi bir şekilde geçmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Stella, "Açıkçası bazı teknik kural değişiklikleri nedeniyle bu araçlar, geçen seneye kıyasla adapte edildi. Geometrik şekil açısından dramatik fark görünmese de, aslında genel yere basma gücü kaybı açısından oldukça büyük değişiklikti."

"Bu yüzden, geçen seneki yere basma gücü kaybını telafi etmek için çok fazla çalışma yaptık. Bu açıdan başardıklarımız konusunda nispeten mutluyuz."

"İlk adım, 2021 araçlarına getirilen kural değişiklikleri karşısında kaybettiğimiz yere basma gücünü mümkün olduğu kadar telafi etmekti."

"Ardından bunu yapınca kısa sürede, araçta iyi seviyede aerodinamik verimlilik yakaladığımızda, aracın bazı karakteristiklerini koruduk. Bunlar aracın sürüşünü özel kılan şeylerdi."

"Bu özelliklerden dolayı Daniel'in yaşadığı deneyimi görebiliyoruz." dedi.

Ricciardo'nun MCL35M'e adapte olmakta yaşadığı sıkıntı, sezonun en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Dışarıdan bakıldığında bir pilotun takım arkadaşının performansına ayak uyduramadığında şüphe duyulması ve aracın onun stiline uymadığını söylemek kolay. Ancak McLaren, Ricciardo için durumun neden bu kadar zor olduğunu anlıyor ve ona sempati ile yaklaşıyor.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Stella, "O, F1 aracını sürme isteği açısından çok ters bir taraftan geldi. Bizim aracımızın çok özel bir adaptasyona gereksinimi olduğunu söyleyebiliriz."

"Mesela aracımızın yüksek hızlı virajlarda iyi olduğu bir sır değil. Bir diğer örnek ise, aracımızın viraj içerisindeki salınma hızı açısından en iyisi olmadığı."

"Yani her ne kadar aracın sürüşünü biraz daha doğal hale getirmek için karakteristik özelliklerinde değişiklik yapmaya çalışıyor olsak da, en önemlisi aerodinamik verimliliği sağlamak."

"Yani odak noktamız her zaman, denge ve araçtan maksimumu alma gibi konuları tam olarak iyileştiremesek de aerodinamik verimliliği iyileştirmek oldu."

"Ve yine, ilk yarışlarda ulaştığımız aerodinamik verimlilik konusundaki gelişimden nispeten mutluyuz. Ve umarım, gelecek yarışlarda biraz daha fazlası gelir." dedi.

Stella, Ricciardo'nun yaşadığı sıkıntılara dair bazı detaylı açıklamalar da yaptı.

Stella, "O, viraj içerisinde aracımızın da gerektirdiği gibi sert fren yapmak yerine viraja hız taşımayı (salınmayı) seven birisi."

"Bunu, araçtan maksimum hızı çıkarmada sorunun bu olduğunu çok hızlıca anladığımızı düşünüyorum."

"Bunu anlamak iyi oldu. Bu konuyu modelleyebiliriz, yani simülatörde çalışma açısından, pilotla çalışma açısından neler yapabileceğimizi biliyoruz."

"Yani bu konu artık elde ve anlaşıldı. Ancak F1'de gelişme bir yarıştan diğerine görülemeyebiliyor." dedi.

Stella, bu seneki testlerin kısıtlı olmasının ve cuma günleri antrenman seanslarının kısalmasının Ricciardo için durumu zorlaştıran etmenlerden olduğuna dikkat çekti. Pilotlar antrenman seanslarında genel olarak hafta sonunu düşünmek zorunda kaldıkları için, bu tür kişisel sorunlara odaklanmak için fazla zaman bulamıyorlar.

Stella, "Bazen müzisyen örneğini veriyorum. Ona nasıl gitar çalınacağını anlatabilirsiniz, çok fazla teoriden bahsedersiniz ancak bir yerden sonra gitarla çok fazla çalışıp egzersiz yapması gerekir."

"Ve gerçek adımı bir konsere çıktığınızda atmazsınız. Gelişimin çoğu arka planda, evde yaptığınız çalışmalara, onun için harcadığınız saate, yaptığınız egzersize bağlıdır."

"Onun yaşadığı sorunlardan birisi, bunun çok fazla dile getirildiğini duymuyorum, günümüzdeki F1'de antrenman yapmanın kolay olmaması. 2021'de kış testleri minimum seviyedeydi ve cuma günleri antrenmanlar 1 saat kısaldı."

"Ve o antrenmanlar yarışa hazırlanmak için var. Antrenmanlar araca adapte olma, sistematik çalışma yapma ya da F1 pilotlarının günümüzde inanılmaz yüksek seviyede sürüş yapmaları için gereken tüm incelikleri anlaması için kullanılmıyor."

"Ve uzun zamandır bu sporda yer alan birisi olarak, günümüzdeki pilotların seviyelerinin çok yüksek olduğunu söylemem lazım. Çok yüksek seviyede sürüş yapabilecek pilot sayısı, geçmiş yıllara göre çok yüksek seviyede." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Peki neden takımın araçta gerekli değişiklikleri yapmasından ziyade Ricciardo'nun aracına adapte olmasına odaklanıldı?

Stella bu durumu, şu sözlerle açıkladı: "F1 araçlarının, normal araçlardan çok uzak olan objeler olduğunu söyleyebilirim. Onların performanslarını, büyük ölçüde aerodinamik güçleri belirler."

"Ardından süspansiyonları, diğer mekanik yönleri üzerinde çalışırsınız ancak bu yönler çoğu zaman önde gelen parametrenin, yani otomobilin aerodinamik çalışma şeklinin çeşitli durumlarda - ön sürüş yüksekliği, arka sürüş yüksekliği, yalpalama açısı, yuvarlanma açısı - telafisi veya entegrasyonudur."

"Aracı düzlükte güçlü yapan ve bir miktar yalpalama açısı veya dönüş olduğunda daha az güçlü yapan budur."

"Aynı zamanda, aerodinamiklerden bahsederken kesinlikle bu özelliklere yol açan şey budur. Ancak bunlara ince ayar yapmak da oldukça zordur çünkü aerodinamik güçleri üretmek için, çok gelişmiş bir hava akışı yapısına ihtiyaç duyuyorsunuz."

"Bu yapılara ulaşmak aylar, hatta yıllar süren geliştirme çalışmaları gerektirir. Bu çalışmaların ardından günümüzdeki, kesinlikle şaşırtıcı ve geçmişteki hiçbir araçla eşleşmeyen F1 araçlarının aerodinamik verimliliklerine ulaşabiliyorsunuz."

"Bu karakteristikleri bu kadar derinden kucakladığınızda, onları değiştirmek zordur. Bu durumda mekanik yönler üzerinde çalışmak daha kolaydır. Ancak bu yönler bile 2021 şasilerinin dondurulması nedeniyle nispeten kısıtlıdır. Bu yüzden kendinizi nispeten eliniz kolunuz bağlı bir şekilde buluyorsunuz diyebilirim."

"Bu yüzden pilot tarafında çok fazla gereksinim ve değişiklik ihtiyacı oluyor. Araç bu, hızlı ancak belli bir şekilde sürülmesi gerekiyor. Şu an için yapabileceğimiz çok fazla şey yok."

"Bu yüzden aerodinamik verimliliği iyileştirirken, aracın bazı karakteristiklerini onun sürüş stiline uydurmak için geliştirmemiz çok daha zor."

Bu durumda açık bir soru ortaya çıkıyor. McLaren kaç senedir bu karakteristik özellikler doğrultusunda ilerliyor? Stella, takımın da bu soruyu kendi içerisinde sorduğunu kabul etti.

"Biz de bu konuda 'Ne kadar süredir bu karakteristik özelliklere sahibiz? Bu özelliklerden bazılarını ne kadar kucakladık?' diye düşündük."

"Çok fazla aerodinamikler hakkında konuşuyorum ancak gücümüz özellikle buradan geliyor. Ve bu konu, bu sezondan daha önceki sezonlara kadar gidiyor."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Motorsport Images

"Yani, McLaren'ın aracın aerodinamik güçleri açısından özellikleri, bu seneki araçla gelen bir şey değil. Bu seneki araç, geçen seneki kardeşine yakın bir araç ve tabii ki 2019 aracıyla da yakın ilişkiye sahip."

"Yani bir bakıma, hızlı araçlar üretebilen metodolojiyle – sanırım hepimiz bu konuda anlaştık – ama bazı karakteristik özelliklerle ilgili diyelim."

"Bu karakteristik özellikler hakkında çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü 2022'de teknik kurallar dramatik bir şekilde değişecek olsa da, bu özellikleri çok fazla kullanıyoruz ve McLaren olarak gelecekte bu özelliklerden bazılarını geliştirme hedefimiz var. Bunlar metodolojik yönlerimizle alakalı olabilir."

"Yani daha geniş perspektiften bakarsak, bu sadece 2021 aracıyla alakalı değil. Ancak genel olarak konuşursak, GPS verilerine bakıldığında bu veriler tüm takımlara açık ve gizli bir şey değil."

"Bazı araçlar tur zamanlarının çoğunu virajda çıkarırken, bazı araçlar tur zamanlarının çoğunu düzlükte frenlemede çıkarırlar."

"Yani bu iki aşama ile ilişkili araçların bu yetenekleri oldukça farklıdır. Frenlemede, aracınızın düzlük karakteristikleri daha önemlidir. Viraj ortasında ise, mesela Macaristan'daki 2. viraj gibi oldukça uzun bir virajı örnek alalım, araç orada yanal gereksinim açısından oldukça fazla zaman harcıyor."

"F1'de gelişim açısından bu ikisine uygun bir şey bulmak her zaman zordur. Bunu başarırsanız, her ikisinde de iyi olan bir araba alırsınız."

"Normalde her ikisinde de iyi bir araca sahip olursanız, o zaman ilk iki sıradaki araçtan birisine sahip olma potansiyeliniz olur."

Stella, aracın güçlü yanlarını dengelemeye yönelik bu mücadelenin McLaren'a özgü olmadığını vurguladı.

Stella, "Ferrari'deki günlerime dönecek olursak, aracımızın benzer karakteristikleri deneyimlediği sezonlar oluyordu."

"Her bir virajda hızlı ve aynı zamanda düzlükte hızını koruyan bir araç için doğru dengeyi bulmak her zaman zordur."

"Tam tersi düzlük hızına ve yüksek hıza odaklanırsanız, bu sefer de viraj ortasında aracın iyi aerodinamiklerini korumak zor olur. Bu çok tipik bir konu, McLaren'a has bir şey değil."

"McLaren'a has olan şey, bizim aracımızın ulaşabileceğiniz bu özelliklerin açık bir şekilde bir tarafında yer alıyor olması." dedi.

Ricciardo'nun yaşadığı sıkıntılar, takım için hiç ummadığı bir zorluğa neden oluyor olabilir ancak Stella, Ricciardo'nun takımda olmasıyla çok fazla pozitif şeyin olduğunu söyledi.

Stella, "Adım adım geliştiğini görüyoruz. Ayrıca çok komple bir pilot olan Daniel'in yarış yeteneklerini görüyoruz. Bu yüzden, şu anda kilit olan şey bir miktar hızlanmasını sağlamak."

Andrea Stella, Racing Director, McLaren Photo by: Giorgio Piola

"Ancak startlar, aracı anlama, Silverstone'da Carlos'u arkasında tutması gibi bazı büyük araçları arkasında tutabilmesi konusunda yarış yetenekleri çok güçlü."

"Ve sonrasında yaklaşım var. Yaklaşımı çok olumlu, tam olarak Daniel'de gördüğümüz ve sizin de bildiğiniz şekilde. Yani istediğimiz hıza sahip olmadığımızda bile ruhun güçlü, motivasyonun çok yüksek olması."

"Bir şekilde bu yolculuktan keyif almaya devam ediyoruz. Deneyimlerime göre bu pilot şu anda son ondalığı bulamıyor olsa da, takımla çalışırken keyif vermeye devam ediyor diyebiliriz."

"Daniel için durum şu an için böyle. Bu yüzden gelecek için çok iyimserim." dedi.