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McLaren: "Amerika'daki pist sınırlarına dönmenin bir manası yok"

McLaren F1 Takım Patronu Andrea Stella, rakipleri Haas'ın geçen ayki ABD GP'sinde işlendiği iddia edilen pist limitleri ihlallerini takip etmesinin hiçbir anlamı olmadığını söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Cuma günü Brezilya'da Haas, Austin yarışında çeşitli araçlar tarafından 6. virajda alınan çizgilerin yerleşik videolarını inceledikten sonra FIA'ya bir inceleme talebi sundu.

Bazı takımlar sürücülerin bordürlerin üzerinden geçmesini sorgulamıştı, ancak FIA söz konusu virajın iyi bir CCTV görüntüsüne sahip olmadığını ve dolayısıyla kanıt bulunmadığını söyleyerek hiçbir zamanın silinmediğini ve hiçbir cezanın sonuçlanmadığını belirtti.

İnceleme hakkı yeni kanıtlara dayanıyor ve Haas, araç içi görüntülerin bu nitelikte olduğuna ve Sergio Perez, Lance Stroll, Alex Albon ve Logan Sargeant'ın zaman cezası almalarını gerektirecek birden fazla ihlalde bulunduğunu gösterdiğine inanıyor.

McLaren Haas'ın talebinden etkilenmiyor, kazanacak ya da kaybedecek bir şeyi yok. Ancak Stella, bu tür cezaların geriye dönük olarak uygulanamayacağını, çünkü sürücülerin çizgilerini değiştirerek yanıt verebilecekleri bir "üç ihlal" uyarı sistemi olması gerektiğini söyledi.

Motorsport.com'un kendilerinin COTA'nın 6. virajındaki ihlallerden haberdar olup olmadığını sorduğu Stella, "Yarış sırasında pek çok şeyle meşgul oluyorsunuz."

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60

"Ve dikkat ettiğimiz tek şey yarış yönetiminden gelen tur zamanının silinmesiyle ilgili bilgilerdi, çünkü aldığınız resmi geri bildirim bu ve önemli olan da bu."

"Daha sonra sürüşünüzü, ne kadar zorlayacağınızı ve yarışınızı elinizdeki bilgilere göre uyarlıyorsunuz."

"Bence geriye dönüp bakmanın bir anlamı yok çünkü bilgi sahibi olsaydınız tüm rakipler yaptıklarını uyarlayabilirdi. Yani bu kesinlikle geçmişe bakarak hareket edebileceğiniz bir şey değil, çünkü canlı olarak yaptıklarınızı etkiliyor."

"Dolayısıyla benim görüşüme göre Haas bunu talep etme hakkına sahip ancak bence üzerinde çalışmamız gereken şey, pist sınırlarını belirlemenin ve bunu denetlemenin daha sağlam bir yolu. Ancak bir etkinlik bittikten sonra diğerine geçeceğiz." şeklinde cevap verdi.

Haas tarafından adı geçen dört sürücüden biri olan Sargeant da Stella'yla hemfikir.

Williams sürücüsü, "Dürüst olmak gerekirse bana göre bu biraz saçma. Eğer yarış içinde izleme yapmıyorlarsa ve bize oraya gittiğimizi söyleyebilecek durumdalarsa, dürüst olmak gerekirse, bence bu bizim suçumuz değil." dedi.

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Abdullah Çelik
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