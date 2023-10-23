McLaren, Amerika'da da en hızlı pit stopu yaptı
Bu yılın pit stop anlamında en iyi takımı gibi görünen McLaren, Amerika'da da yine zirvede yer aldı.
McLaren mekanikerleri, COTA'da Lando Norris'in lastiklerini 34. turda 2,07 saniyede değiştirdi ve yarışın en hızlı pit stopuna imza attı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 36 pit stop yaptı. En uzun pit stop, mekanikerlerin ön süspansiyondaki olası hasarı kontrol ettiği Daniel Ricciardo'nun 4.80 saniyelik pit stopuydu.
Amerika'daki pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. McLaren
|L. Norris
|2.07
|34
|25
|2. Alp
|P. Gasly
|2.22
|18
|18
|3. Ferrari
|C. Sainz
|2.23
|35
|15
|4. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.30
|54
|12
|5. Red Bull
|S. Perez
|2.45
|37
|10
|6. Aston Martin
|L. Stroll
|2.45
|40
|8
|7. Red Bull
|M. Verstappen
|2.53
|16
|6
|8. Ferrari
|C. Sainz
|2.54
|17
|9. Mercedes
|G. Russell
|2.58
|39
|4
|10. Aston Martin
|L. Stroll
|2.81
|20
|11. AlphaTauri
|D. Ricciardo
|2.82
|22
|2
|12. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.82
|17
|13.Mercedes
|G. Russell
|2.82
|21
|14. McLaren
|L. Norris
|2.83
|17
|15. Red Bull
|S. Perez
|2.88
|17
|16. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.98
|34
|17. Haas
|N. Hulkenberg
|3.07
|34
|1
|18. Ferrari
|C. Leclerc
|3.09
|23
|19. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.11
|10
|20. Aston Martin
|F. Alonso
|3.12
|42
|21. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.17
|27
|22. Williams
|A. Albon
|3.18
|10
|23. Aston Martin
|F. Alonso
|3.26
|19
|24. Haas
|K. Magnussen
|3.33
|29
|25. Alpine
|P. Gasly
|3.38
|37
|26. Red Bull
|M. Verstappen
|3.39
|35
|27. Mercedes
|L. Hamilton
|3.41
|38
|28. Williams
|A. Albon
|3.44
|29
|29. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.50
|28
|30. Haas
|K. Magnussen
|3.56
|10
|31. Mercedes
|L. Hamilton
|3.64
|20
|32. Williams
|L. Sargeant
|3.67
|on bir
|33. Alfa Romeo
|G. Zhou
|4.12
|09
|34. Haas
|N. Hulkenberg
|4.35
|19
|35. Williams
|L. Sargeant
|4.40
|32
|36. AlphaTauri
|D. Ricciardo
|4.80
|47
Red Bull, ilk 18 yarışta topladığı 452 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 375 puanla ikinci, McLaren ise 332 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|452
|2. Ferrari
|375
|3. McLaren
|332
|4. AlphaTauri
|194
|5. Alpine
|186
|6. Aston Martin
|118
|7. Mercedes
|78
|8. Williams
|36
|9. Alfa Romeo
|34
|10. Haas
|13
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.80 saniye ile McLaren var.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Yarışçı
|Grand Prix
|Zaman
|1. McLaren
|L. Norris
|Katar
|1.80
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|Katar
|1.93
|3. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|1.98
|4. McLaren
|O. Piastri
|Katar
|2.00
|5. Red Bull
|M. Verstappen
|Hollanda
|2.01
|6. McLaren
|O. Piastri
|Macaristan
|2.01
|7. McLaren
|L. Norris
|Amerika
|2.07
|8. Red Bull
|S. Perez
|İspanya
|2.07
|9. McLaren
|L. Norris
|Avusturya
|2.10
|10. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
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