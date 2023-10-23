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Formula 1 Amerika GP
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McLaren, Amerika'da da en hızlı pit stopu yaptı

Bu yılın pit stop anlamında en iyi takımı gibi görünen McLaren, Amerika'da da yine zirvede yer aldı.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Lando Norris, McLaren MCL60 in the pit lane after a pit stop

McLaren mekanikerleri, COTA'da Lando Norris'in lastiklerini 34. turda 2,07 saniyede değiştirdi ve yarışın en hızlı pit stopuna imza attı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 36 pit stop yaptı. En uzun pit stop, mekanikerlerin ön süspansiyondaki olası hasarı kontrol ettiği Daniel Ricciardo'nun 4.80 saniyelik pit stopuydu.

Amerika'daki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. McLaren L. Norris 2.07 34 25
2. Alp P. Gasly 2.22 18 18
3. Ferrari C. Sainz 2.23 35 15
4. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.30 54 12
5. Red Bull S. Perez 2.45 37 10
6. Aston Martin L. Stroll 2.45 40 8
7. Red Bull M. Verstappen 2.53 16 6
8. Ferrari C. Sainz 2.54 17  
9. Mercedes G. Russell 2.58 39 4
10. Aston Martin L. Stroll 2.81 20  
11. AlphaTauri D. Ricciardo 2.82 22 2
12. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.82 17  
13.Mercedes G. Russell 2.82 21  
14. McLaren L. Norris 2.83 17  
15. Red Bull S. Perez 2.88 17  
16. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.98 34  
17. Haas N. Hulkenberg 3.07 34 1
18. Ferrari C. Leclerc 3.09 23  
19. Alfa Romeo V. Bottas 3.11 10  
20. Aston Martin F. Alonso 3.12 42  
21. Alfa Romeo G. Zhou 3.17 27  
22. Williams A. Albon 3.18 10  
23. Aston Martin F. Alonso 3.26 19  
24. Haas K. Magnussen 3.33 29  
25. Alpine P. Gasly 3.38 37  
26. Red Bull M. Verstappen 3.39 35  
27. Mercedes L. Hamilton 3.41 38  
28. Williams A. Albon 3.44 29  
29. Alfa Romeo V. Bottas 3.50 28  
30. Haas K. Magnussen 3.56 10  
31. Mercedes L. Hamilton 3.64 20  
32. Williams L. Sargeant 3.67 on bir  
33. Alfa Romeo G. Zhou 4.12 09  
34. Haas N. Hulkenberg 4.35 19  
35. Williams L. Sargeant 4.40 32  
36. AlphaTauri D. Ricciardo 4.80 47  

Red Bull, ilk 18 yarışta topladığı 452 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 375 puanla ikinci, McLaren ise 332 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 452
2. Ferrari 375
3. McLaren 332
4. AlphaTauri 194
5. Alpine 186
6. Aston Martin 118
7. Mercedes 78
8. Williams 36
9. Alfa Romeo 34
10. Haas 13

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.80 saniye ile McLaren var.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Yarışçı Grand Prix Zaman
1. McLaren L. Norris Katar 1.80
2. Ferrari C. Leclerc Katar 1.93
3. Red Bull S. Perez Macaristan 1.98
4. McLaren O. Piastri Katar 2.00
5. Red Bull M. Verstappen Hollanda 2.01
6. McLaren O. Piastri Macaristan 2.01
7. McLaren L. Norris Amerika 2.07
8. Red Bull S. Perez İspanya 2.07
9. McLaren L. Norris Avusturya 2.10
10. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
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