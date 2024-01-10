McLaren, Alpinestars ile anlaştı

McLaren, Formula 1 dışında IndyCar, Formula E, Extreme ve F1 Academy gibi serilerde mücadele ediyor.

Bu kapsamda yapılan anlaşmalar büyük oranda diğer serileri de kapsıyor. İngiliz ekipten yapılan açıklamaya göre ünlü Alpinestars markasıyla 2024 sezonu öncesinde yeni bir ortaklık anlaşma imzalandı.

Alpinestars, yarış ekipmanı konusunda uzmanlaşmış markalardan birisi olarak görülüyor ve anlaşma McLaren'ın yarıştığı tüm serileri kapsıyor.

Sürücüler dışında mekanikerler ve diğer takım personeli de yine Alpinestars ürünlerini kullanacaklar.

McLaren Racing'in partnerlerden sorumlu yöneticisi Matt Dennington,"Alpinestars'ın aramıza resmi teknik giyim partnerimiz olarak katılmasıyla, kendi serilerinde yarışan takımlarımız yeni sezonda daha da parlak görünecekler."

"Sürücülerimizi ve takım çalışanlarımızı en iyi ekipmanlarla giydirmek gurur verici." dedi.

Alpinestars, motor sporları dünyasında pek çok takımla çalışıyor ve bu alanda en iyilerden birisi olarak görülüyor. İşin finansla boyutuyla ilgili şimdilik bir açıklama bulunmuyor.