Kayıt Ol
Önceki / Coulthard: "F1'in güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacı var"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor

McLaren Formula 1 Takım Patronu Andrea Stella, Kanada GP'de Alpine pilotu Esteban Ocon'un arka kanadının aşırı sallanmasının yeniden masaya yatırılmasını istiyor.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Esteban Ocon, Alpine A523, Lando Norris, McLaren MCL60, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Kanada Grand Prix'sinin son bölümünde Ocon'un Alpine F1 aracının arka kanadı Montreal'in yüksek bordürlerinde şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı.

Bu durum peşindeki McLaren pilotu Lando Norris'i alarma geçirdi ve Norris sorunu takımına ilettikten sonra kanadın düşeceği korkusuyla "düzlüklerde eğildiğini" söyledi.

Ocon yola devam edip 8. sırada yarışı noktalarken, takım patronu Otmar Szafnauer mühendislerinin büyük bir arıza riski olmadığına karar verdiğini söyledi.

Stella, Pazar günkü yarışın hemen ardından yaptığı açıklamada, sorunun kendi araçlarından birinde meydana gelmiş olması halinde, aracın muhtemelen pite gönderileceğini iddia ederek, "Bu aşırı bir durumdu" dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti:

"Aracınızın yapısını bilmeniz gerekiyor. Neyin yanlış olduğunu değerlendirmeniz gerekir."

"O zaman şunu merak etmeniz gerekir: Aracımı ve bileşenimi bu durumda kullanır mıydım? Büyük ihtimalle cevabınız 'hayır, sürmezdik' olacaktır."

"Bence burada her takımın farklı bir şekilde yorumlayabileceği bir sorumluluk duygusu ortaya çıkıyor."

"FIA delegesi ya da yarış direktörü bunun tehlikeli olduğunu düşünmenin makul olduğuna inanırsa müdahale edeceklerini ummak isterim."

"Durumun ne kadar güvenli olduğu konusunda ne düşündüklerini kesinlikle sorgulayacağız."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in the Team Principals Press Conference

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Takım Müdürleri Basın Toplantısında

Fotoğraf: Motorsport Images

Ocon'un aracı yarış sonrası denetimlerden geçti, yani FIA açısından konu kapanmış oldu.

Takımların siyah ve turuncu bayrakların kullanım sıklığından duydukları rahatsızlığın ardından 2022 sezonu boyunca siyah ve turuncu bayrakların kullanımını azaltmaya çalışan FIA, hasarlı bir araçla yola devam etmenin güvenli olup olmadığı konusunda sorumluluğu takımlara yükledi.

Bu hamle, çizgiyi aşmaları halinde ciddi cezalar alma riskine rağmen, araç tasarımlarını FIA'dan daha iyi bildikleri gerekçesiyle takımlar tarafından oybirliğiyle desteklendi.

Ancak Stella, FIA'nın bir sonraki F1 Sportif Danışma Komitesi'nde böyle bir güvenlik meselesinin her zaman takımların elinde olması gerekip gerekmediğini değerlendirmek için daha fazla tartışmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyor, çünkü bu bir çıkar çatışmasına neden olabilir.

Stella sözlerine şöyle devam etti: "Aracı yarıştan çekmek ya da yarışta bırakmak takımların kararıdır."

"Bence bu zor bir konu çünkü takımlar, bir yarışma içindeyken, katılan herkesin güvenliği sağlamak ve sonucunu en üst düzeye çıkarmak açısından bir çıkar çatışması yaşayabilir."

"Bu daha fazla zamanı hak eden bir tartışma ve eminim ki bir sonraki spor danışma komitesinde tekrar gündeme gelecektir."

"Lando birkaç kez arka kanadı sallanan bir aracı takip etmenin hoş olmadığını, bunun size çarpabileceğini söyledi."

paylaşım
yorumlar

Coulthard: "F1'in güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacı var"
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Domenicali: "24 yarış, F1 için ideal bir sayı"

Domenicali: "24 yarış, F1 için ideal bir sayı"

Formula 1

Domenicali: "24 yarış, F1 için ideal bir sayı" Domenicali: "24 yarış, F1 için ideal bir sayı"

Aston Martin, Stroll'ün performansından memnun

Aston Martin, Stroll'ün performansından memnun

Formula 1
Kanada GP

Aston Martin, Stroll'ün performansından memnun Aston Martin, Stroll'ün performansından memnun

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Formula 1
Kanada GP

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

McLaren Daha fazlası
McLaren
McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek

McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek

Formula 1
Avusturya GP

McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek

McLaren: "Norris, FIA'nın emsal oluşturma çabasına kurban gitti"

McLaren: "Norris, FIA'nın emsal oluşturma çabasına kurban gitti"

Formula 1
Kanada GP

McLaren: "Norris, FIA'nın emsal oluşturma çabasına kurban gitti" McLaren: "Norris, FIA'nın emsal oluşturma çabasına kurban gitti"

Piastri: "İlk kazam bir noktada gelecekti"

Piastri: "İlk kazam bir noktada gelecekti"

Formula 1
Kanada GP

Piastri: "İlk kazam bir noktada gelecekti" Piastri: "İlk kazam bir noktada gelecekti"

Son Haberler

Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi?

Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi?

F1 Formula 1
Kanada GP

Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi? Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi?

DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada

DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada

DTM DTM
Zandvoort

DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada

MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda

MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda

MGP MotoGP
Hollanda GP

MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda

Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız"

Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız"

F1 Formula 1

Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız" Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol