McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor
McLaren Formula 1 Takım Patronu Andrea Stella, Kanada GP'de Alpine pilotu Esteban Ocon'un arka kanadının aşırı sallanmasının yeniden masaya yatırılmasını istiyor.
Kanada Grand Prix'sinin son bölümünde Ocon'un Alpine F1 aracının arka kanadı Montreal'in yüksek bordürlerinde şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı.
Bu durum peşindeki McLaren pilotu Lando Norris'i alarma geçirdi ve Norris sorunu takımına ilettikten sonra kanadın düşeceği korkusuyla "düzlüklerde eğildiğini" söyledi.
Ocon yola devam edip 8. sırada yarışı noktalarken, takım patronu Otmar Szafnauer mühendislerinin büyük bir arıza riski olmadığına karar verdiğini söyledi.
Stella, Pazar günkü yarışın hemen ardından yaptığı açıklamada, sorunun kendi araçlarından birinde meydana gelmiş olması halinde, aracın muhtemelen pite gönderileceğini iddia ederek, "Bu aşırı bir durumdu" dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti:
"Aracınızın yapısını bilmeniz gerekiyor. Neyin yanlış olduğunu değerlendirmeniz gerekir."
"O zaman şunu merak etmeniz gerekir: Aracımı ve bileşenimi bu durumda kullanır mıydım? Büyük ihtimalle cevabınız 'hayır, sürmezdik' olacaktır."
"Bence burada her takımın farklı bir şekilde yorumlayabileceği bir sorumluluk duygusu ortaya çıkıyor."
"FIA delegesi ya da yarış direktörü bunun tehlikeli olduğunu düşünmenin makul olduğuna inanırsa müdahale edeceklerini ummak isterim."
"Durumun ne kadar güvenli olduğu konusunda ne düşündüklerini kesinlikle sorgulayacağız."
Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Takım Müdürleri Basın Toplantısında
Fotoğraf: Motorsport Images
Ocon'un aracı yarış sonrası denetimlerden geçti, yani FIA açısından konu kapanmış oldu.
Takımların siyah ve turuncu bayrakların kullanım sıklığından duydukları rahatsızlığın ardından 2022 sezonu boyunca siyah ve turuncu bayrakların kullanımını azaltmaya çalışan FIA, hasarlı bir araçla yola devam etmenin güvenli olup olmadığı konusunda sorumluluğu takımlara yükledi.
Bu hamle, çizgiyi aşmaları halinde ciddi cezalar alma riskine rağmen, araç tasarımlarını FIA'dan daha iyi bildikleri gerekçesiyle takımlar tarafından oybirliğiyle desteklendi.
Ancak Stella, FIA'nın bir sonraki F1 Sportif Danışma Komitesi'nde böyle bir güvenlik meselesinin her zaman takımların elinde olması gerekip gerekmediğini değerlendirmek için daha fazla tartışmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyor, çünkü bu bir çıkar çatışmasına neden olabilir.
Stella sözlerine şöyle devam etti: "Aracı yarıştan çekmek ya da yarışta bırakmak takımların kararıdır."
"Bence bu zor bir konu çünkü takımlar, bir yarışma içindeyken, katılan herkesin güvenliği sağlamak ve sonucunu en üst düzeye çıkarmak açısından bir çıkar çatışması yaşayabilir."
"Bu daha fazla zamanı hak eden bir tartışma ve eminim ki bir sonraki spor danışma komitesinde tekrar gündeme gelecektir."
"Lando birkaç kez arka kanadı sallanan bir aracı takip etmenin hoş olmadığını, bunun size çarpabileceğini söyledi."
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