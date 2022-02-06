McLaren, Alonso'ya 2005 şampiyonluğunu kazanmadan önce teklif yapmış

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Fernando Alonso, 2005 yılında 24 yıl 1 ay 27 günlükken ilk şampiyonluğunu kazanmış ve o dönem tüm zamanların en genç şampiyonu olmuştu. Bu sayede motor sporları dünyasının seçkin isimlerinden birisi haline geldi ve hâlâ motor sporları tarihinin en iyi sürücülerinden biri olarak görülüyor.

Hemen hemen herkes Alonso'nun sahip olduğu yeteneklerin, birkaç şampiyonluğu daha hak ettiği konusunda hemfikir. Ancak Alonso, zaman zaman yanlış kararlar verdi ve sonunda iki şampiyonlukla kaldı.

İspanyol pilot, 2006 sezonunun ardından McLaren'a geçmiş ve burada Lewis Hamilton'la takım arkadaşı olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde DAZN'a konuk olarak Pedro de la Rosa, o günlerle alakalı ilginç bir hikayeyi anlattı.

De la Rosa'ya göre McLaren, Alonso'ya resmi teklifini 2005 şampiyonluğunu kazanmadan önce yaptı.

O dönem McLaren test pilotluğu yapan De la Rosa, "2005 Brezilya Grand Prix'sinden önce Fernando'ya 2007 için bir kontrat imzalamayı teklif etmiştik."

"O dönem Ron Dennis beni aradı ve 'Pedro, Fernando'ya 2007'de bize katılması için bir kontrat önermeni istiyorum. Gelecek sezon için Renault ile kontratı olduğunu biliyorum' dedi."

"Ben de pazartesi günü, yani yarıştan sonra bunu yapacağıma dair söz verdim. Fakat o 'Pedro beni anlamadın galiba. Bu teklif, o dünya şampiyonluğuna ulaşmadan önce yapılmalı. Fernando'nun henüz şampiyonluğu garantilememişken onunla ilgilendiğimizi bilmesini istiyorum. Zaten olacak. Şampiyon olduğu zaman da herkes onu takımında görmek isteyecek. Fakat ben bunu önceden yapmak istiyorum' dedi."

"İşin tuhaf tarafı Dennis'le konuştuğumuz zaman Fernando'nun telefon numarasına dahi sahip değildim. O zamanlar rakip olduğumuz için onunla henüz bir ilişkimiz yoktu. Genel anlamda takım için yedek pilot rolündeydim ve ana yarış koltuğu için kendim mücadele etmeme rağmen, ona McLaren'a katılması konusunda teklifte bulunmak zorunda kaldım!"

"Fakat bence o noktada McLaren gibi bir takımdan böyle bir teklif alması Fernando için çok önemliydi." dedi.

Alonso, 25 Eylül 2005'te Brezilya GP'yi üçüncü bitirdi ve bitime iki yarış kala şampiyon oldu. 2007 yılında da McLaren'a katıldı.

Fernando Alonso, Renault R25 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images