McLaren, Alonso'nun dönüşüne kapıyı kapattı

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, 2018'in ardından Formula 1'den ayrıldı ve bu yıl McLaren'la Indy 500 için birlikte çalıştı.

Alonso, 2020'de Dakar Rallisi'ne katılacak ve sonrasında ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Alonso, 2020'den sonra gelecek yeni kuralların beklediği şekilde olması halinde Formula 1'e dönebileceğini söylemişti.

Ancak Zak Brown, mevcut pilotlarından memnun olduğunu söylerken, Alonso'nun dönüşüne kapıyı kapattı.

McLaren'ın Alonso'ya Formula 1 için sözleşme teklif etmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna Brown, "Hayır. Sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor. Ortaklığımızı devam ettirip ettirmemeyi görüşmek için buluşacağız. Şimdi IndyCar'da bir takımımız var ve WEC'te dayanıklılık yarışlarında yer almayı düşünüyoruz."

"Elçi olarak Mika Hakkinen'le uzun vadeli bir kontrat imzaladık. Bu yüzden Fernando ile oturacağız ve ileride ne yapmak istediğini, bizim ne yapmak istediğimizi ve birlikte çalışmanın mantıklı olup olmadığını tartışacağız."

Bana sorarsanız muazzam bir yeteneği var. Onunla gerçekten iyi bir ilişkiye sahibim ve onun dünyanın en hızlı pilotlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onu direksiyona geçirmek çok anlamlı."

"Formula 1'de mevcut pilotlarımızla her şey yolunda gidiyor ve belli bir yön belirledik."

"Diğer alanlarda neler olduğuna bakmak gerekiyor. Fernando ile olan ilişkimizi devam ettirmeye oldukça açığız." yanıtını verdi.

Haber: Matt Beer