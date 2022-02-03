McLaren, AkzoNobel ile olan anlaşmasını uzattı

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AkzoNobel, McLaren yarış takımının 2008 yılından beri resmi boya ve kaplama partneriydi.

McLaren Racing, bugün yaptığı açıklama ile uzun yıllardır devam eden bu ortaklığın yeni anlaşmayla, uzun vadeli olarak uzatıldığını açıkladı.

Taraflar, sadece F1 araçlarının verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni ürünler ve teknikler sayesinde aktif şekilde ağırlık azaltımı sağlıyorlar.

Ayrıca AkzoNobel artık McLaren'ın sürdürülebilirlik partneri de olacak. Böylelikle sürdürülebilirlik, teknik yenilik ve ürün gelişimi gibi alanlarda birlikte çalışacaklar.

McLaren Racing'in partnerlerden sorumlu direktörü Matt Dennington şunları söyledi: “AkzoNobel ile ortaklığımızı genişletmek ve büyümek harika."

"Daha sürdürülebilir bir takım olma misyonumuzda AkzoNobel'in bizi destekleyeceği bu yenilikçi ve uzun vadeli ilişkide yeni bir sayfa açarak, gelişimde daha entegre bir yaklaşımda bulunmayı iple çekiyoruz."