McLaren, AkzoNobel ile kontrat yeniledi

AkzoNobel, McLaren yarış takımının 2008 yılından beri resmî boya ve kaplama ortağı konumunda yer alıyor.

McLaren Racing, bugün yaptığı açıklama ile uzun yıllardır devam eden bu ortaklığın "çok yıllık" yeni bir anlaşmayla uzun vadeli olarak uzatıldığını duyurdu.

Taraflar, sadece F1 araçlarının verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni ürünler ve teknikler sayesinde aktif şekilde ağırlık azaltımı sağlıyorlar.

AkzoNobel, Formula 1 2021 sezonu için resmî bir boya ve kaplama ortağı olarak, Sikkens araç tamir boyası ürünlerini MCL35M'nin boya yapılan tüm parçalarında kullandı.

Ürünler aynı zamanda da takımın nakliyat, garaj ve aksesuarlarında da kullanıldı.

McLaren Racing Ticari Direktörü Mark Waller : "Bu ortaklığa devam etmekten ve araçlarımızın performansını geliştirmesine yardımcı olmak için AkzoNobel boyalarını ve cilalarını kullanmaya devam etmekten ötürü çok mutluyu."