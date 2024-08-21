McLaren aero geliştirmelerinden kâr etmeyi hedefliyor

McLaren, ilk 14 yarışta nispeten az sayıda güncelleme yaptıktan sonra sezonun ilk yarısında Formula 1 aerodinamik testlerinden "kâr etmeye" hazırlanıyor.

Günümüzdeki F1 aerodinamik test düzenlemeleri (ATR), rüzgar tüneli süresi ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) kaynaklarının ne kadar kullanılabileceğini kısıtlıyor ve her takıma bu kaynakların kullanımında sınırlamalar getiriyor. Bu sınırlar, 2023'teki takımlar şampiyonası sıralamasına göre yılın ilk yarısında, ardından 30 Haziran'dan itibaren 2024 sıralamalarına göre belirleniyor.

McLaren, Miami'de büyük bir güncelleme getirdi ancak sonraki yarışlarda sadece pistlere özgü ve küçük güncellemeler getirdi. Bu durum, takımın geliştirmelerini yaz tatilinden sonra sunmak için beklettiğini ve böylece yılın ikinci yarısında diğer takımlara karşı ATR avantajı elde etmeyi planladığını gösteriyor.

Bu, yılın ikinci yarısı için planlanan güncellemelerin büyük ölçüde yılın ilk yarısında tasarlandığı anlamına geliyor, bu da McLaren'ın sadece 2024 güncelleme programını tamamlaması için değil, aynı zamanda 2025 aracı için de daha fazla zaman harcamasına olanak tanıyor.

Imola ve Monako için geliştirilen daha yüksek yere basma kuvveti sağlayan arka kanatlar ve Silverstone ve Spa için daha düşük yere basma kuvvetli kanatlar dışında, Miami'den sonra detaylandırılan tek uzun vadeli güncelleme yeni bir ön kanattı.

Takım patronu Andrea Stella, "Aslında Red Bull, getirilen parçalara baktığınızda pist üzerinde şimdiye kadar bizden daha fazla geliştirme aldı.”

"Ama kesinlikle McLaren için konuşabilirim. Şimdi bu gelişmelerin bir kısmını nakde çevirebilecek durumda olduğumuzu düşünüyorum. Sezonun ikinci yarısında, birkaç kez yeni parçalar getireceğimizi bekliyorum." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Avusturya Grand Prix'sinin sonunda şampiyonada üçüncü olan McLaren, ATR tahsisi değiştirilmeden önceki 30 Haziran'daki son tarihle aynı tarih olduğundan, iki aylık aerodinamik test periyodunun her birinde kullanılacak 256 rüzgar tüneli sürüşüne, 15 m/s'nin üzerinde 64 saatlik rüzgar tüneli hava hızına, 320 saatlik rüzgar tüneli doluluk süresi ve CFD simülasyonlarında kullanılacak 1600 yeni geometriye sahip. Yıl sonuna kadar bu değişiklikten etkilenen üç ATP var.

Bu, McLaren'ın geçen yılın şampiyonasında dördüncü bitirdiği için yılın ilk yarısında daha fazla kullanabileceği kaynaklarda bir azalma anlamına geliyor. Buna karşılık, şampiyona lideri Red Bull, 224 rüzgar tüneli sürüşü, 15 m/s üzerinde 56 saat rüzgar tüneli, 280 saat rüzgar tüneli doluluk süresi ve ATP başına 1400 yeni geometriye sahip.

Stella, McLaren'ın sezonun ilk bölümünde özellikle yoğun bir güncelleme planına sahip olmadığını kabul etti ve takımın rekabet gücünü koruyabilmesinin kendisini “şaşırttığını” belirtti.

"Bir bakıma, Miami'den bu yana pistte çok fazla yeni parça getirmemiş olmamıza rağmen bu kadar rekabetçi olmamıza şaşırdım."

"Bu, Miami güncellemesinin büyük olduğunu gösteriyor. Sezonun ikinci bölümünde bazı güncellemeler gelecek, evet." dedi.

Güncellemeler konusunda acele etmemek, McLaren'ın bunları teorik olarak geliştirmeye daha fazla zaman ayırabilmesini sağlıyor ve böylece Aston Martin ve RB'nin bu sezon yaşadığı gibi yeni güncellemelerle ilgili olumsuz etkileri azaltabilir.

RB, Barselona'da performansındaki düşüşün ana nedeninin zemin tasarımı olduğunu, Avusturya ve Britanya Grand Prix'si hafta sonlarında bir dizi deney yaptıktan sonra tespit edebilmişti.