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Formula 1 Hollanda GP

McLaren, adı F1'de Audi ile anılan eski sürücüsüne dava açtı

McLaren, eski sürücülerinden birini dava ederken bu sürücü hâlâ F1 dünyasında konuşulmaya devam ediyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İki kez IndyCar şampiyonu olan Alex Palou, Chip Ganassi Racing'deki koltuğunu yarış kazanma şansı olmayan bir F1 koltuğuna değiştirmeyi düşünmeyeceğini belirtti. İki kez IndyCar şampiyonu olan Palou’nun ismi Audi'nin devralınmasından önce 2025'teki Sauber projesiyle anılıyordu.

Palou'nun ismi F1 hayranlarına tanıdık gelecektir. İspanyol sürücü, McLaren için FP1 seanslarında yer almıştı ve takımla çok yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra, 2024 yılında Arrow McLaren IndyCar operasyonunda sürüş yapması ve MCL38 ile geniş kapsamlı bir test programına katılması planlanmıştı.

Ancak, Chip Ganassi Racing ile ikinci IndyCar şampiyonluğunu kazandıktan ve F1 fırsatlarının eksikliğini fark ettikten sonra, Palou, Zak Brown'a sözleşmesine sadık kalmayacağını ve mevcut takımıyla yeni bir anlaşma imzalayacağını söyledi.

Bunun üzerine McLaren, sözleşme ihlalini kabul etmesinin ardından 27 yaşındaki pilot aleyhine 18,2 milyon sterlin tutarında bir dava açtı, ancak daha sonra bu tutarın 23,4 milyon sterline yükseltildiği bildirildi.

McLaren kapısının kapanmasıyla Palou'nun F1 rüyası sona ermiş gibi görünürken, yaz tatilinde iki kez şampiyon olan Palou'nun 2025'te Sauber'de ikinci koltuğa oturacağına dair söylentiler ortaya çıktı. Palou, Hinwil merkezli takıma katılmaya karar verirse Nico Hulkenberg ile birlikte yarışacak.

Çıkan söylentilere rağmen Palou orta sıralarda yarışacak bir koltuğa ilgi duymuyor.

Palou, Marca'ya verdiği demeçte, "Bu olaya nasıl baktığınıza bağlı."

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images

"Bazı insanlar, örneğin Albon'un benden daha iyi bir yarış kariyeri olduğunu düşünüyor. Ama Formula 1'de hiç kazanmamaktansa iki IndyCar şampiyonluğum olmasını tercih ederim.”

"Açıkçası hepimiz Formula 1'de olmak ve neler yapabileceğimizi görmek isterdik ama hepimiz iki şampiyonluk kazanamayacağımı biliyoruz. Açıkçası denedim. Eğer işe yaramadıysa... Sorun değil.”

"Bu durum canımı acıtmıyor. Denedim, olmadı ve hepsi bu. Hiçbir şey kaybetmedim. Ve hayır, Formula 1'in bir şey kaçırdığını düşünmüyorum çünkü ben de bir şey kaçırmadım. Burada her gün inanılmaz keyif alıyorum, yarışlar ve şampiyonluklar kazanıyorum." dedi.

Eğer Palou'nun peşinde olduğu şey şampiyonluklarsa, o zaman doğru yolda ilerliyor demektir. Barselona doğumlu yarışçı 2024'te şimdiden üç galibiyet elde etti ve her ikisi de üçüncü bir şampiyonluk için mücadele ederken ikinci sıradaki Will Power'a 49 puan fark attı.

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