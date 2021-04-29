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Formula 1 Haberler

McLaren, acilen gizli oy yöntemine geçilmesini istiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

McLaren, F1 komisyonu toplantılarında yapılan oylamalarda acilen 'gizli oy' yöntemine geçilmesi gerektiğini, böylece takımların belli bir görüş için oy kullanmaları için başka takımlar tarafından üzerlerinde oluşturulan baskının kalkacağını söyledi.

McLaren, acilen gizli oy yöntemine geçilmesini istiyor

Woking merkezli takım, fabrika ve müşteri takımları arasındaki ilişkilerin gittiği yolu beğenmediklerini çokça kez belirtmişti. Buna ek olarak, eğer 10 takımda özgür olsaydı, Formula 1'in çok daha iyi olacağını düşündüklerini de eklemişti.

McLaren'in CEO'su Zak Brown, Perşembe günü takımın internet sitesinde yayınlanan uzun açıklamada, FIA'nın artık bu işe müdahale edip, çok ileriye gitmiş fabrika takım-müşteri takım birlikteliklerini bitirmesi gerektiğini söyledi.

Bu tarz ilişkilerin pistteki rekabeti azalttığını belirten Brown, bu ittifakların sadece bununla kalmadığını ve yapılan açık oylamalarda bazı takımların oylarının etkilendiğini söyleyerek, bir takımın yeni bir kural değişimini istemese de üstündeki fabrika takımının işine yarayacağı için bu kuralları zorla kabul ettiğini belirtti.

Konu hakkında Brown, şunları söyledi: ''Şu an sporun geleceği hakkındaki kararlara azınlık karar veriyor, çoğunluk değil. Çünkü çoğu takım üstlerindeki fabrika takımların etkisi ve baskısı altında kalarak oy atıyorlar.''

''Bazı takımların, üstlerindeki büyük partnerlerini tatmin etmek adına, kendilerine zarar verecek kararlara 'evet' dediğini görüyoruz. Bu, spor değil. Bu, taraftarların ilgisini çekecek şeyleri ilk sıraya koymak değil.''

''Bu, kesinlikle üzerinde konuşulması gereken bir husus ve McLaren olarak, F1 komisyon toplantılarındaki oylamalarda kapalı oy yönteminin hemen yürürlüğe girecek şekilde kullanılmasını istiyoruz.''

''Diğer sporlardaki yürütme organlarının yönetim gücü var çünkü onlar her zaman spor için en iyi olana konsantre oluyorlar. Formula 1'in de bunu göz önünde bulundurması gerek.''

''Oylama prosedürlerini değiştirmek, bizi daha adil ve demokratik oylama sonuçlarına ulaştırabilir. Böylelikle hem taraftarların isteklerini ilk sıraya koyacak hem de genel olarak spor için en iyisi olacak kararların alınması sağlanabilir.''

 

Formula 1'in mevcut kural yapısı gereği, sezon ortası bir kuralın değişebilmesi için Formula 1 Komisyonu'nda konu hakkında oylaması yapılması gerekiyor. 

Komisyonda toplam 30 adet oy var; 10 adeti takımların, 10 adeti FIA'nın ve 10 adeti Formula 1 yönetiminin. Sezon ortasında kural değişikliği olabilmesi için 'süper çoğunluk' sağlanması gerekiyor.

Yani bahsedilen 30 oydan 28'i bu değişime 'evet' demeli.

Bunlara ek olarak, takımlar arasındaki ilişkilerin fazla ileri gittiğini söyleyen Brown, ''Takımlar arasında birlikteliklerin artması, spora zarar veriyor. Eğer 2 ya da 3 takım aynı parçaları ya da stratejiyi paylaşıyorsa bu sporun doğasında bulunan 'rekabet' unsuru için iyi değil. ''

''Formula 1'in temel prensiplerinden biri, üreticiler arasındaki eşit rekabet olmuştur.''

''Formula 1'de yer alan takım sayısının düşmesini istemiyorum ancak takımlar arasındaki ittifaklar, bir sorun olmaya devam ediyor çünkü bu ittifaklar, takımlar arasındaki performans farklarını kapatmaya yardımcı olmuyorlar.''

''Tek görevi sporun başarılı bir şekilde yürüdüğünden emin olmak olan FIA ve Formula 1 yönetimi, sporun geleceği için en faydalı olacak kararların alınmasında yardımcı olmalı.'' ifadelerini kullandı.

Brown, bunları söylemenin yanında, Formula 1'in güçlü bir durumda olduğunu fakat sporun elinde gelecek yıllarda daha da büyümek için büyük fırsatlar olduğunu hissettiğini ekledi.

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Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

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