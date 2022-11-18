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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Abu Dhabi GP Haberler

McLaren, Abu Dhabi'de yeni bir taban tasarımı test ediyor

McLaren, 2023 Formula 1 aracı için yeni fikirler üzerinde alışıyor ve bu kapsamda Abu Dhabi'ye yeni bir tasarımla geldiler.

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
McLaren, Abu Dhabi'de yeni bir taban tasarımı test ediyor
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Woking merkezli takım, şampiyonada Alpine ile dördüncülük için sıkı bir mücadele içinde olsa da, gelecek yılki  şansını artırmak için potansiyel gelişim alanları üzerinde sıkı şekilde çalışıyor.

Bu çalışmalar, Abu Dabi'deki F1 sezon finalinde denenen yeni bir taban kenarıyla kendisini gösteriyor.

Yeni tasarımda dalgalı kenar kanadı kaldırıldı ve hem Ferrari hem de Red Bull tarafından kullanılan tasarıma geçildi.

Tabanın bu kısmı eskisi kadar karmaşık değil ve alt tarafa "buz pateni" olarak tabir edilen bölüm mevcut.

McLaren'ın eski tabanını (solda) yenisiyle (sağda) karşılaştırabilirsiniz.

McLaren MCL36 floor detail
McLaren MCL36 technical detail

McLaren yapılan değişiklik sayesinde araç ayarı ve aracın yere yakınlığı anlamında daha iyi bir anlayış elde etmeyi umuyor.

Açıklamada, "Bu taban kenarının, aracın yerden yüksekliği ve davranışları üzerinde ne gibi bir etkiye sahip olacağını değerlendirmeyi amaçıyoruz" dedi.

Aracın altındaki bu buz pateni çözümü, birçok takım tarafından benimsenen ve büyük faydaları olan bir fikir.

Bunun eklenmesi tabanın o bölgesinde sertliği artırmaya yardımcı oluyor ve alt tarafının daha da aşağı inmesini önlemek için bir kızak görevi üstleniyor.

Ferrari  küçük bir taban güncellemesi test ediyor

Ferrari, ilk antrenman seansı için küçük taban değişikliği hazırladı ve cuma günü bu tarz bir güncelleme test edecek iki takımdan birisi olacak.

Test pilotu Robert Shwartzman, Cuma günkü antrenmanda bu yeni tabanı test edecek.

Yeni taban kenarı sayesinde arka difüzöre doğru giden hava akışı kalitesinin artması amaçlanıyor.

Ferrari F1-75 floor detail

Ferrari F1-75 floor detail

Photo by: Giorgio Piola

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