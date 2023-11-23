McLaren, Abu Dabi'de özel renk düzeniyle yarışacak

Bu yıl neredeyse her hafta sonu bir takım renk düzeninde değişikliğe gitti ve Abu Dabi'deki Formula 1 yarışı sırasında da -McLaren'ın aracında- ufak değişiklikler olacak.

İngiliz yarış şirketi, Driven by Change girişimi ile işbirliği yaparak aracın renk düzenini değiştirdi. Girişim, azınlıklara mensup sanatçıları temsil etmeyi amaçlıyor.

Nujood Al-Otaibi'ye MCL60'ı tasarlama onuru verildi ve tasarımda sesten aldığı duyguyu yansıttı. İşitme engelli olan sanatçı, çok az duyabilse de F1 aracının sesini hissedebiliyor. Tasarımında da bundan yola çıkıldı.

Al-Otaibi'yi daha da onurlandırmak adına imzası araç üzerinde yer alıyor.