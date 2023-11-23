McLaren, Abu Dabi'de özel renk düzeniyle yarışacak
McLaren, Driven by Change girişimi kapsamında bu hafta sonu Abu Dabi'de özel bir renk düzeniyle mücadele edecek.
MCL60 Abu Dhabi
MCL60 Abu Dabi
MCL60 Abu Dabi
MCL60 Abu Dabi
MCL60 Abu Dabi
MCL60 Abu Dabi
MCL60 Abu Dabi
MCL60 Abu Dabi
MCL60 Abu Dabi
MCL60 Abu Dabi
Bu yıl neredeyse her hafta sonu bir takım renk düzeninde değişikliğe gitti ve Abu Dabi'deki Formula 1 yarışı sırasında da -McLaren'ın aracında- ufak değişiklikler olacak.
İngiliz yarış şirketi, Driven by Change girişimi ile işbirliği yaparak aracın renk düzenini değiştirdi. Girişim, azınlıklara mensup sanatçıları temsil etmeyi amaçlıyor.
Nujood Al-Otaibi'ye MCL60'ı tasarlama onuru verildi ve tasarımda sesten aldığı duyguyu yansıttı. İşitme engelli olan sanatçı, çok az duyabilse de F1 aracının sesini hissedebiliyor. Tasarımında da bundan yola çıkıldı.
Al-Otaibi'yi daha da onurlandırmak adına imzası araç üzerinde yer alıyor.
MCL60 Abu Dhabi
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