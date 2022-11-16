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Formula 1 Haberler

McLaren, Abu Dhabi'de kullanılacak renk düzenini tanıttı

İki sezondur Driven by Change kampanyası kapsamında Abu Dhabi'de farklı bir renk düzeni McLaren, bu sene kullanılacak tasarımı tanıttı.

Altay Gök
Ekleyen:
McLaren, Abu Dhabi'de kullanılacak renk düzenini tanıttı
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Geçen yıl Abu Dhabi GP'sinde ana sponsorlarından biri olan Vuse ile birlikte Driven by Change isimli bir kampanya başlatan McLaren, yarış hafta sonlarında yeterince temsil edilmeyen tasarımcıların kendini gösterebilmesine alan açtı. 

Kampanyayı devam ettirmeye karar veren McLaren, sezonun son yarışında kullanılacak renk düzeni için Lübnanlı sanatçı Anna Tangles ile çalıştı.

Papaya ve mavi renklerini koruyan Tangles'ın çalışması, sidepod ve ön kanatta yer alıyor. Çalışma, iç içe geçen, akıcı şekillerle araca yeni bir güncelleme kazandırıyor. Desenler araçta yer alan alışılagelmiş blok renklerin yerini alırken, daha geniş görünüm ve tasarımla da uyum sağlıyor.

Çarşamba akşamı itibariyle kamuoyuna tanıtılan renk düzeni, hafta sonu boyunca Lando Norris ve takımla son yarışına çıkan Daniel Ricciardo'nun araçlarında yer alacak.

McLaren MCL36
McLaren MCL36
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Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36
McLaren MCL36
2/4

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36
McLaren MCL36
3/4

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36
McLaren MCL36
4/4

Fotoğraf: McLaren Racing

Tangles, "Hayatım boyunca bir F1 hayranı olarak, bir gün sanat eserimin bir yarış hafta sonunda sergileneceğine asla inanmazdım. Bu fırsat karşıma Driven by Change sayesinde çıktı."

"Boş zamanımı diğer sanatçıları, özellikle de diğer Orta Doğulu kadın yaratıcıları tutku ve becerilerini benimsemeleri için eğitmeye ve teşvik etmeye adıyorum; bu nedenle, yeterince temsil edilmeyen sanatçıları bu şekilde güçlendirme hedefini destekleyen bir topluluğun parçası olmak benim için bir ayrıcalık." dedi.

McLaren'in marka ve pazarlama direktörü Louise McEwen ise, "Vuse ile birlikte yaratıcılığı destekleyerek, yükselen bir sanatçının tasarımını bir kez daha aracımızda temsil etmekten mutluluk duyuyoruz."

"Anna Tangles çarpıcı sanat eserleri üretiyor ve Driven by Change kampanyasının ruhunu ve değerlerini mükemmel bir şekilde somutlaştıran güçlü bir hikayeye sahip. Bu girişim, gelişmekte olan tasarımcıların yeteneklerini güçlendirmek için küresel platformumuzu kullanarak sürdürmekten heyecan duyduğumuz bir miras oluşturuyor."

McLaren MCL36 livery detail
McLaren MCL36 livery detail
1/17

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36 livery detail
McLaren MCL36 livery detail
2/17

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36 livery detail
McLaren MCL36 livery detail
3/17

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36
McLaren MCL36
4/17

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36
McLaren MCL36
5/17

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36 livery detail
McLaren MCL36 livery detail
6/17

Fotoğraf: McLaren Racing

speciale mclaren livery voor de abu dhabi gp
speciale mclaren livery voor de abu dhabi gp
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Anna Tangles
Anna Tangles
8/17

Fotoğraf: McLaren Racing

Anna Tangles
Anna Tangles
9/17

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36 livery detail
McLaren MCL36 livery detail
10/17

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36 livery detail
McLaren MCL36 livery detail
11/17

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL36 livery detail
McLaren MCL36 livery detail
12/17

Fotoğraf: McLaren Racing

Anna Tangles
Anna Tangles
13/17

Fotoğraf: McLaren Racing

Anna Tangles
Anna Tangles
14/17

Fotoğraf: McLaren Racing

Anna Tangles
Anna Tangles
15/17

Fotoğraf: McLaren Racing

Anna Tangles
Anna Tangles
16/17

Fotoğraf: McLaren Racing

Anna Tangles
Anna Tangles
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Fotoğraf: McLaren Racing

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