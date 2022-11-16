McLaren, Abu Dhabi'de kullanılacak renk düzenini tanıttı
İki sezondur Driven by Change kampanyası kapsamında Abu Dhabi'de farklı bir renk düzeni McLaren, bu sene kullanılacak tasarımı tanıttı.
Geçen yıl Abu Dhabi GP'sinde ana sponsorlarından biri olan Vuse ile birlikte Driven by Change isimli bir kampanya başlatan McLaren, yarış hafta sonlarında yeterince temsil edilmeyen tasarımcıların kendini gösterebilmesine alan açtı.
Kampanyayı devam ettirmeye karar veren McLaren, sezonun son yarışında kullanılacak renk düzeni için Lübnanlı sanatçı Anna Tangles ile çalıştı.
Papaya ve mavi renklerini koruyan Tangles'ın çalışması, sidepod ve ön kanatta yer alıyor. Çalışma, iç içe geçen, akıcı şekillerle araca yeni bir güncelleme kazandırıyor. Desenler araçta yer alan alışılagelmiş blok renklerin yerini alırken, daha geniş görünüm ve tasarımla da uyum sağlıyor.
Çarşamba akşamı itibariyle kamuoyuna tanıtılan renk düzeni, hafta sonu boyunca Lando Norris ve takımla son yarışına çıkan Daniel Ricciardo'nun araçlarında yer alacak.
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Tangles, "Hayatım boyunca bir F1 hayranı olarak, bir gün sanat eserimin bir yarış hafta sonunda sergileneceğine asla inanmazdım. Bu fırsat karşıma Driven by Change sayesinde çıktı."
"Boş zamanımı diğer sanatçıları, özellikle de diğer Orta Doğulu kadın yaratıcıları tutku ve becerilerini benimsemeleri için eğitmeye ve teşvik etmeye adıyorum; bu nedenle, yeterince temsil edilmeyen sanatçıları bu şekilde güçlendirme hedefini destekleyen bir topluluğun parçası olmak benim için bir ayrıcalık." dedi.
McLaren'in marka ve pazarlama direktörü Louise McEwen ise, "Vuse ile birlikte yaratıcılığı destekleyerek, yükselen bir sanatçının tasarımını bir kez daha aracımızda temsil etmekten mutluluk duyuyoruz."
"Anna Tangles çarpıcı sanat eserleri üretiyor ve Driven by Change kampanyasının ruhunu ve değerlerini mükemmel bir şekilde somutlaştıran güçlü bir hikayeye sahip. Bu girişim, gelişmekte olan tasarımcıların yeteneklerini güçlendirmek için küresel platformumuzu kullanarak sürdürmekten heyecan duyduğumuz bir miras oluşturuyor."
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
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