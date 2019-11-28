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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Abu Dhabi’de güçlü bir sonuç almayı hedefliyor

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McLaren, Abu Dhabi’de güçlü bir sonuç almayı hedefliyor
28 Kas 2019 16:10

McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris, son yarışta güçlü olmayı hedefliyorlar.

McLaren, son yarış Brezilya’da harika bir performansla 2014’ten sonraki ilk podyumunu elde etmişti.

Şampiyona altıncılığı için kıyasıya bir rekabet içinde olan Carlos Sainz Jr, bu hafta sonu hedefinin altıncılığı garantilemek olduğunu söyledi

“Brezilya'daki inanılmaz yarış ve sonuçtan sonra, kupayı fabrikaya getirmek ve başarıyı tüm takımla paylaşmak şaşırtıcıydı. Sezonu yüksek seviyede bitirmeyi hedefliyorum ve son yarışta hâlâ mücadele edebileceğimiz pek çok şey var. Pilotlar şampiyonasında altıncı sıra için mücadele ediyorum ve kolay olmamasına rağmen, hafta sonu için tamamen hazırlandık ve iyi bir yarış çıkarabileceğimize eminim.”

“Abu Dhabi harika bir yer ve sezonun kapanışını kutlamak için mükemmel. Takımlar şampiyonasındaki dördüncülüğümüz güvende olmasına rağmen, sezonu olumlu tamamlamak için her iki araçla da iyi puanlar alabilmemizi umuyorum. ”

Lando Norris de sezonu iyi bir sonuçla bitirmek istiyor.

“Formula 1'deki ilk yılım harika bir deneyimdi ve Melbourne'de yarışmaya başladığımdan beri çok fazla deneyim kazandığımı hissediyorum. Sezonu iyi tanıdığım, geçen yıl F2'de podyuma çıktığım ve 2018 sezonu sonu testine katıldığım bir pistte tamamlayacağım için mutluyum. Bu yıl son bir kez daha piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Takım patronu Andreas Seidl ise sezonu değerlendirdi ve sezonu iyi şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

“Interlagos'taki mükemmel sonuçtan sonra, tekrar yarışmanın vakti geldi. Geçen hafta Carlos’un podyumunu ve şampiyona dördüncülüğünü kutladık. Ama şimdi, başımızı tekrar aşağı eğdik ve elimizdeki göreve odaklandık. Daha fazla podyum kazanmak istiyorsak, her fırsatta zorlamaya devam etmemiz gerektiğinin farkındayız ve Brezilya Grand Prix'si, bu hedefe ulaşmak için gereken tüm motivasyonu verdi.”

“Şimdi tüm dikkatimizi, yılı en yüksek seviyede noktalamayı hedefleyeceğimiz Abu Dhabi’ye çevirdik. Sezon boyunca iyi bir ilerleme kaydettik ve bunu son yarışına taşımak istiyoruz. Takımlar şampiyonasındaki pozisyonumuzu garantiledikten sonra, şimdi pilotlar şampiyonasında mümkün olan en iyi pozisyonları hedefliyoruz. Carlos, altıncı sıra için iyi bir konumda yer alıyor. Tutkumuz ve motivasyonumuz güçlü kalmaya devam ediyor ve sezonun son anına kadar savaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
16 Saat
:
36 Dakika
:
32 Saniye
Seans Tarih
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 İçerik
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Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
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FP3
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Cmt 30 Kas
05:00
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Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
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