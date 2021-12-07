McLaren, Abu Dhabi GP'de özel renk düzeniyle yarışacak!

İngiliz takım, sezonun son yarışından geleneksel papaya turuncusu ve mavi renkleriyle yarışmaya devam edecek fakat tasarımda değişiklikler yapıldı. Yeni tek seferlik renk düzeni, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli sanatçı Rabab Tantawy ile işbirliği içinde tasarlandı.

McLaren bu renk düzenini ilk kez cuma günkü antrenman seanslarında kullanacak ve hafta sonu boyunca kullanmaya devam edecek.

Yeni renk düzeni, Salı gecesi Abu Dhabi'de düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtıldı ve Vuse'un McLaren ile beraber başlattığı "Driven by Change" kampanyasının sonucu gerçekleştirildi.

McLaren MCL35M AbuDhabi GP livery Fotoğraf: McLaren

Vuse, hak hak etmelerine rağmen dünya çapında tanınmayan 25 yaş üstü gelecek vaat eden sanatçılar için bir platform hazırlamaya çalışıyor.

Tantawy'nin sanat eseri, otomotiv tasarımcısı Davide Virdis ile işbirliği içinde uygulanırken, böylelikle Orta Doğu'da bir F1 renk düzeni tasarlayan ilk kadın sanatçı olacak.

McLaren bu yılki Monako Grand Prix'sinde de özel bir renk düzeniyle yarışmıştı.

McLaren MCL35M AbuDhabi GP livery Fotoğraf: McLaren