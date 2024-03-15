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Formula 1

McLaren, 6 ve 7 yarış gibi 2024'ün ilk büyük güncellemesini hedefliyor

Takım patronu Andrea Stella, McLaren'in 2024 Formula 1 aracına yönelik ilk büyük güncelleme paketi için "altıncı ya da yedinci yarış civarını" hedeflediğini söyledi.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Steven Tee / Motorsport Images

McLaren 2024'e 12 ay öncesine kıyasla çok daha güçlü bir giriş yaptı. Takım, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da Red Bull ve Ferrari'nin ardından en hızlı üçüncü takım olmak için Mercedes ile mücadele etti.

Ancak Ferrari'nin yeniden dirilişi, McLaren'ın 2023'ün ikinci yarısındaki podyum kazanma istikrarını şu an için engellemiş oldu.

Bu arada, düşük hız davranışı ve nispeten zayıf son hız gibi bazı eski zayıflıkların devam ettiği anlaşıldı.

Takım patronu Stella, bu zayıflıklardan bazılarının Miami ya da Emilia Romagna GP'de gelecek sezonun ilk büyük güncellemesinde giderileceğini düşünüyor.

Stella, "Avustralya ve umarım Japonya için gelecek bazı küçük şeylerimiz var, ancak bunlar birkaç milisaniye [sağlayacak]."

"Ve sonra, umarım, sezonun ilk üçte biri içinde, büyük bir güncelleme yapacağız. Bu, altıncı ya da yedinci yarış civarında olacak." dedi.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

Stella, McLaren'in MCL38'de hâlâ bulması gereken bazı "marjlar" olduğunu açıklarken, bahsettiği büyük güncelleme paketi gelene kadar herhangi bir büyük kazanım beklemediklerini işaret etti.

Stella, "Aracı biraz daha anlamak için alan olduğunu düşünüyorum. Cidde'de iki araç arasında biraz farklı bir ayarlama yaklaşımımız vardı. Ve bence bazı ilginç olumlu ve olumsuz yönler görüyoruz."

"Bu optimizasyon belki onda bir değerinde, herhangi bir sihir bulabileceğiniz gibi değil. İki araç arasındaki gözden geçireceğimiz bu küçük fark dışında aracı iyi tanıyoruz."

"Bence bu daha çok bir iyileştirme ya da pist özelliklerine göre piste uyum sağlama meselesi." dedi.

Bu arada, gerçek sıralamanın ortaya çıkması için birkaç yarış daha geçmesi gerekecek. Önümüzdeki ayki Japonya Grand Prix'sinin gerçekleştirileceği Suzuka pistinin, düşük ve yüksek hızlı virajlarının yanı sıra uzun bir düzlüğe sahip olması nedeniyle sağlam bir ölçüt olması bekleniyor

Ancak McLaren'in düşük hızdaki zayıflığı bariz olsa da, MCL38'in sadece yüksek yere basma kuvveti canavarı olduğunu söylemek fazla basite kaçmak olur. Stella anlık ve sürekli viraj performansı arasındaki önemli bir farka işaret ediyor.

Stella, "Birinci sektörde [Cidde'de] McLaren'in arkasındaki herhangi birinin zaman kaybettiğini göreceksiniz."

"İlk direksiyon hamlesini yapmanın yeterli olduğu bu hızlı akan virajlara sahip olduğunuzda, otomobil çok iyi tepki veriyor."

Lando Norris, McLaren MCL30

Lando Norris, McLaren MCL30

Fotoğraf: Shameem Fahath

"Bunun yerine virajlar uzun olduğunda ve direksiyonu gerçekten uzun süre tutmanız gerektiğinde, araç biraz pes ediyor ve çok zaman kaybediyoruz."

"Ferrari'nin çok güçlü olduğu yer burası ve Leclerc'in son sektörde, sadece o [son] virajda bu kadar rekabetçi olmasının nedeni de bu."

"Diğer bir sınırlama da daha fazla son hıza sahip olmak istememizdi. Bu iki özellik açısından bu pistte çok iyi açığa çıktık." dedi.

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