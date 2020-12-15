McLaren: "3.lüğün ödülü prestij, para değil"

McLaren geçtiğimiz hafta sonu Abu Dhabi’deki sezon finalinde Lando Norris ve Carlos Sainz’in 5. ve 6. sıraları almasıyla Racing Point’i geçerek şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

4.lükten 3.lüğe çıkış takımın F1 ödül havuzundaki payını büyük bir oranda arttırıyor ve sponsorlardan bonus gelmesine de yol açmış olabilir çünkü sponsorluk sözleşmelerinin çoğunda takımın şampiyona performansına dayalı ücretlerden bahseden maddeler oluyor.

Şampiyona sonucu, McLaren’ın ABD merkezli bir yatırım ortaklığından yüklü bir yatırım aldığını duyurmasıyla aynı güne denk geldi. Fakat Brown bunun kazanılan parayla ilgili olmadığını belirtti.

Motorsport.com’a konuşan Brown: “Sportif prestij meselesi. Parası tabii ki güzel. Ama pit duvarındayken olaya tamamen sportif açıdan yaklaşıyorsunuz. Sonra Pazartesi günü ofise geldiğinizde finansal tarafı düşünmeye başlıyorsunuz.”

“Bu sene başardığımız her şeyi yapabilmek için inanılmaz bir iş çıkardı, hafta sonu yeni bir yatırımcı getirerek sonrasında çok iyi bir aracımız varken şampiyonada 3.lüğü yakalayarak, ama açıkça geçtiğimiz senenin Mercedes’i daha hızlı!”

“Daha iyi yazamazdık. Ama çok yakındı. Bu hafta sonu 5. olup çok daha farklı bir konuşma gerçekleştirebilirdik.”

Brown bu seneki 3.lüğün üstüne koyarak 2021’de Mercedes ve Red Bull’la farkı kapatmanın çok daha zor olacağını söyledi.

Amerikalı yönetici, bu sezon 6. sıraya düşen Ferrari’den de bir dönüş beklediğini ifade etti.

Brown: “Bence daha zor olacak. Ayaklarımızı yerde tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Ferrari’nin gelecek sene daha güçlü döneceğini beklemelisiniz. Carlos (Sainz) ve Charles (Leclerc) olmak üzere 2 çok güçlü pilotları olacağını biliyoruz.”

“Bence bu sene olmalarını beklediğimiz yere direkt geri dönmelerini beklemelisiniz. O yüzden bu noktadan sonra çok zorlaşacağını düşünüyorum.”

“Artık ihtiyacımız olan her şeye sahibiz, özellikle yeni yatırımcılarımızla. Andreas (Seidl) inanılmaz bir iş çıkardı. Bence daha yeni başlıyoruz ama daha da zorlaşacak.”

Brown, Norris ve Sainz’in uyumlu eşleşmesinin McLaren’ın geri dönüşünde temel bir parça olduğunu ve Renault ve Racing Point’e karşı farklarını bunun oluşturduğunu söyledi.

“Baktığınızda (Esteban) Ocon sonradan güçlense de Ricciardo’nun orada takımı taşıdığını görürsünüz.”

“Sonrasında Sergio (Perez) da tamamen farklı bir seviyede. O da orada takımı taşıdı. O yüzden bire kıyasla 2 tane güçlü sürücümüz olmasından fayda sağladığımızı düşünüyorum.”