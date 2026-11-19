Formula 1 Las Vegas GP

McLaren, 2027 F1 aracını daha kullanmadan açık artırmaya çıkaracak!

McLaren, 9 Aralık’ta 2027 sezonunda kullanacağı MCL41 şasisini Sotheby’s aracılığıyla açık artırmaya çıkaracak. Böylece aracın yeni sahibi, araç henüz piste çıkmadan belli olacak. Satışın 9-11 milyon dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 07:41

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Leonardo Fornaroli, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Açık artırmayı kazanan kişi, Lando Norris veya Oscar Piastri tarafından kullanılacak şasilerden birine sahip olacak. Hangi pilotun aracının satılacağı ise açık artırma tamamlandıktan sonra belirlenecek.

Aracın yeni sahibi, MCL41’in yanı sıra McLaren’a özel erişim ayrıcalıkları da kazanacak. Bu kapsamda Woking’deki takım merkezini gezebilecek, Zak Brown ve pilotlarla tanışabilecek, sezon açılış etkinliğine katılabilecek ve Monaco Grand Prix, Le Mans 24 Saat ile Indianapolis 500 yarışlarını yerinde takip edebilecek. Ayrıca iki Formula 1 Grand Prix’sinde McLaren’ın resmî konuğu olacak.

McLaren geçen yıl da gelecek sezonun aracını satmıştı

McLaren, geçen sezon da henüz piste çıkmamış olan bir sonraki yılın Formula 1 aracını açık artırmaya çıkarmıştı. Bu satış, bir Formula 1 aracının ilk kez yarış pistine çıkmadan önce satılması açısından bir ilkti.

Açık artırma başarılı olmuş ve araç 11 milyon 480 bin dolara alıcı bulmuştu. Ancak fikrî mülkiyet haklarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle yeni sahibi araca ancak 2028 yılında kavuşabilecek. Bu süre boyunca sergileme amacıyla kendisine 2025 sezonuna ait bir gösteri aracı tahsis edilmişti.

Bu yılki açık artırmanın kazananı ise satın aldığı MCL41’e 2029’un son çeyreğinde sahip olabilecek.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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