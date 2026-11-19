Formula 1 Las Vegas GP
McLaren, 2027 F1 aracını daha kullanmadan açık artırmaya çıkaracak!
McLaren, 9 Aralık’ta 2027 sezonunda kullanacağı MCL41 şasisini Sotheby’s aracılığıyla açık artırmaya çıkaracak. Böylece aracın yeni sahibi, araç henüz piste çıkmadan belli olacak. Satışın 9-11 milyon dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 19 Kas 2026 07:41
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Leonardo Fornaroli, McLaren
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Açık artırmayı kazanan kişi, Lando Norris veya Oscar Piastri tarafından kullanılacak şasilerden birine sahip olacak. Hangi pilotun aracının satılacağı ise açık artırma tamamlandıktan sonra belirlenecek.
Aracın yeni sahibi, MCL41’in yanı sıra McLaren’a özel erişim ayrıcalıkları da kazanacak. Bu kapsamda Woking’deki takım merkezini gezebilecek, Zak Brown ve pilotlarla tanışabilecek, sezon açılış etkinliğine katılabilecek ve Monaco Grand Prix, Le Mans 24 Saat ile Indianapolis 500 yarışlarını yerinde takip edebilecek. Ayrıca iki Formula 1 Grand Prix’sinde McLaren’ın resmî konuğu olacak.
McLaren geçen yıl da gelecek sezonun aracını satmıştı
McLaren, geçen sezon da henüz piste çıkmamış olan bir sonraki yılın Formula 1 aracını açık artırmaya çıkarmıştı. Bu satış, bir Formula 1 aracının ilk kez yarış pistine çıkmadan önce satılması açısından bir ilkti.
Açık artırma başarılı olmuş ve araç 11 milyon 480 bin dolara alıcı bulmuştu. Ancak fikrî mülkiyet haklarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle yeni sahibi araca ancak 2028 yılında kavuşabilecek. Bu süre boyunca sergileme amacıyla kendisine 2025 sezonuna ait bir gösteri aracı tahsis edilmişti.
Bu yılki açık artırmanın kazananı ise satın aldığı MCL41’e 2029’un son çeyreğinde sahip olabilecek.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Stroll: "Aston Martin, 2027'de çok büyük bir adım atacak"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Kemal Şengül
Checa: “Toprak Razgatlıoğlu MotoGP’ye bir yıl erken geçti”
MotoGP
MotoGP 3 dk
Checa: “Toprak Razgatlıoğlu MotoGP’ye bir yıl erken geçti”
Redding, Toprak Razgatlıoğlu’nun verilerini görünce şaşkına dönmüş: “Bunu nasıl yapabiliyor?”
MotoGP
MotoGP
Portekiz GP
13 dk
Redding, Toprak Razgatlıoğlu’nun verilerini görünce şaşkına dönmüş: “Bunu nasıl yapabiliyor?”
Stroll: "Aston Martin, 2027'de çok büyük bir adım atacak"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
25 dk
Stroll: "Aston Martin, 2027'de çok büyük bir adım atacak"
Son Haberler
McLaren, 2027 F1 aracını daha kullanmadan açık artırmaya çıkaracak!
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
3 dk
McLaren, 2027 F1 aracını daha kullanmadan açık artırmaya çıkaracak!
Checa: “Toprak Razgatlıoğlu MotoGP’ye bir yıl erken geçti”
MotoGP
MGP MotoGP 3 dk
Checa: “Toprak Razgatlıoğlu MotoGP’ye bir yıl erken geçti”
Redding, Toprak Razgatlıoğlu’nun verilerini görünce şaşkına dönmüş: “Bunu nasıl yapabiliyor?”
MotoGP
MGP MotoGP
Portekiz GP
13 dk
Redding, Toprak Razgatlıoğlu’nun verilerini görünce şaşkına dönmüş: “Bunu nasıl yapabiliyor?”
Stroll: "Aston Martin, 2027'de çok büyük bir adım atacak"
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
25 dk
Stroll: "Aston Martin, 2027'de çok büyük bir adım atacak"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol