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Formula 1 Haberler

McLaren, 2026'da Porsche motoruna mı geçecek?

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alman Bild gazetesine göre McLaren, 2026 yılında Porsche motoruna geçebilir.

McLaren, 2026'da Porsche motoruna mı geçecek?

Formula 1'de şu anda Mercedes, Ferrari, Renault ve Honda olmak üzere üç motor üreticisi var. Gelecek yıl Honda'nın motor projesini Red Bull Powertrains devralacak. Böylelikle sporda dört üretici olmaya devam edecek.

Mercedes şu anda fabrika takımının yanı sıra McLaren, Aston Martin ve Williams'a motor sağlıyor. Ferrari ise fabrika takımına ek olarak Haas ve Alfa Romeo'ya motor tedarik ediyor. Renault sadece Alpine'e motor sağlarken, Honda da Red Bull ve AlphaTauri'ye motor tedarik ediyor.

Günümüzde fabrika takımlarının, müşteri ekiplerine kıyasla daha avantajlı olduğu sır değil ve F1, spora yeni ya da bağımsız üreticiler çekmek istiyor.

2026'da Formula 1'in motor kurallarında önemli değişiklikler olacak ve bu kapsamda uzun süredir devam eden çalışmalar var

Bunun, başta Audi ve Porsche olmak üzere yeni güç ünitesi üreticilerini spora çekmesi hedefleniyor. 

Alman Bild gazetesine göre, Volkswagen'e ait olan bu iki markanın ikisi de Formula 1'e motor tedarik edecek.

Habere göre, Audi ve Porsche'nin fabrika ekipleriyle Formula 1'e girmeleri ve sadece fabrika takımlarına motor sağlamaları pek olası değil. İddiaya göre Audi, temelde Red Bull Racing ile çalışmayı hedefliyor ve aynı zamanda Williams da potansiyel adaylardan biri.

Porsche ise şu anda Mercedes'le birlikte çalışan McLaren'a motor tedarik etmeyi planlıyor.

Porsche, 1983'ten 1987'ye kadar, İngiliz ekibe motor tedarik etmişti. 

McLaren'ın mevcut patronu Andreas Seidl, İngiliz ekipte görev almadan önce Porsche'nin motor sporları programının başındaydı. Bu yüzden Alman üreticiyle sıkı bağları var.

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