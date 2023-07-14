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McLaren, 2025'te galibiyet için çekişmeyi bekliyor

McLaren patronu Andrea Stella, İngiliz ekibin artan performansına rağmen galibiyet için çekişmelerinin 2025'i bulacağı görüşünde.

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Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren son haftalarda performansını arttırdı ve ilk podyumunu Lando Norris ile Silverstone'da elde etti.

Takım bu performansı ve gelişimi sürdürürse, yılın bir noktasında galibiyet mümkün olabilir.

Takım patronu Andrea Stella, atılan adımdan ve sonuçtan memnun olduğunu ancak 2025'e kadar düzenli şekilde galibiyet savaşı vermeyi beklemediklerini söyledi.

Stella, "Kendimize değiştirmeyi düşünmediğimiz bazı hedefler koyduk."

"Takımın yaklaşımı, mantıklı ve net bir yola bağlı kalarak gelişimini devam ettirmek. Sonrasında ne gibi sonuçlar elde edebileceğimizi göreceğiz."

"Bu aracı geliştirmeye başladığımızda, güncellemelerin hızına bağlı şekilde sezon sonunda en iyi dört takımla mücadele etmeyi bekliyorduk."

"Bunun mümkün olduğunu düşünüyorduk fakat takımın şimdi bu durumda olması bizim için bir bakıma sürpriz oldu."

"Takımın beklentisi gelecek sezon podyum için, bir sonraki yıl ise zafer için mücadele edebilmek."

"Bu uzun vadeli bir vizyon, ancak sadece vizyonla sonuçlar elde etmek mümkün değil. İyi sonuçlar elde etmek,  gerçeklere ve araca takılan güncellemelere bağlıdır."

"Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

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