McLaren: "2025 aracını yıl sonuna kadar geliştirdiğimiz için 'ağır bir bedel' ödedik"

Woking merkezli ekip, geçen sezonu hem takımlar hem de pilotlar şampiyonluğunu kazanarak tamamlamasının ardından 2026 sezonuna iki şampiyonluğu da koruma hedefiyle başladı.

Ancak takım, yeni teknik kurallar döneminin başlangıcında geçen sezonki formunu sürdüremedi. Mercedes sezona en hızlı araçla güçlü bir başlangıç yaptı.

Sezonun ilk bölümünde zaman zaman podyum mücadelesi verebilse de McLaren, önemli bir güncelleme paketini devreye aldığı son yarış olan Macaristan Grand Prix'sine kadar yarış galibiyeti için en üst basamağa geri dönemedi.

Performanstaki yükselişi değerlendiren Stella, "Bence bu yedi aylık yoğun çalışmadan çıkardığımız en önemli ders, büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunuz dönemlerde birlikteliğin güç olduğudur."

"Her şeyden önce, yeniden toparlanmak ve zirveye giden yola geri dönmek için takım içindeki uyumun ne kadar kritik olduğunu önce kendimize kanıtladık." şeklinde konuştu.

2025 sezonunun ilk yarısında McLaren'ın gösterdiği dominant performansın ardından şampiyonluk mücadelesinin Lando Norris ile Oscar Piastri arasında geçmesi bekleniyordu.

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ancak Red Bull'un aracını geliştirmeye devam etmesiyle Max Verstappen sezonun son bölümünde şampiyonluk mücadelesine dahil oldu.

Bu durum McLaren'ı Verstappen'e karşılık vermeye zorladı. Stella ise bu kararın doğrudan 2026 sezonunun başlangıcındaki performanslarını etkilediğini kabul etti.

Stella şöyle konuştu: "2024 ve 2025 yılları arasında dört dünya şampiyonluğunun üçünü kazanarak üç yıl boyunca istikrarlı bir ilerleme kaydetmiştik. Ancak bu sezonun başlangıcı bizim için gerçek anlamda bir yeniden başlangıç oldu."

"Bunun nedeni yalnızca kurallardaki değişikliklerin spor tarihindeki en büyük değişikliklerden biri olması değildi. Her şeyden önemlisi, 2025'te çifte şampiyonluğu kazanmak için ortaya koyduğumuz çabanın ne kadar ağır bir bedeli olduğunu fark ettik.

Dağılabilirdik. Önceki sezonu tamamladığımız seviyede yeni şampiyonaya başlayamamamız için bahaneler üretebilirdik. Ama bunu yapmadık."

"Teknik ve stratejik nedenleri anlamaya çalıştık ve çalışmalarımızı doğru noktalara odakladık."

"İşte bu, takımla gerçekten gurur duymamı sağlıyor."