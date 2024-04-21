McLaren, 2024'teki ilk güncelleme paketini Miami'ye getirecek
McLaren takım patronu Andrea Stella, 2024 Formula 1 sezonundaki ilk güncelleme paketini Miami'deki bir sonraki yarışa getireceklerini açıkladı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
McLaren, Lando Norris ve Oscar Piastri'nin kullandığı MCL38'e yönelik ilk büyük güncelleme paketini Mayıs ayında getirmeyi planlıyordu ve bugün itibariyle 5 Mayıs'ta yapılacak Miami Grand Prix'sine götürüleceği doğrulandı.
Takımın patronu Stella Şanghay'da yaptığı açıklamada "Miami'de nihayet aracımıza yönelik ilk güncelleme paketini getireceğiz." dedi.
McLaren 2024 sezonuna umut verici şekilde başladı ve zaman zaman Ferrari ile çekişirken, Mercedes'i geride bıraktı.
Ancak takım, en önde mücadele edebilmesi için bir yıl daha gelişmeye ihtiyacı olduğunun farkında ve Miami'ye getirilecek güncelleme paket, bu yönde atılacak birkaç adımdan ilki olacak.
Güncelleme, saf performansa ek olarak aracın lastiklerle etkileşime girme şeklini de değiştirecek.
Stella, "Bu güncellemeler aynı zamanda lastik aşınmasını iyileştirmeye yönelik bazı girişimleri içerecek, bu nedenle bir adım ileri gidip gidemeyeceğimizi görmeye çalışacağız."
"Bazı rakiplerimize yaklaşmak için atmamız gereken adım miktarı göz önünde alındığında, lastiklerin davranışını geliştirmek için birden fazla güncelleme paketine ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim."
"Fakat sonunda bu bir sürekli gelişim meselesi. Lastikleri doğru aralığa getirme konusunda asla yeterince iyi olamazsınız." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
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