McLaren, 2024 sezonu öncesinde fabrikada yenilemeler yaptı

McLaren, 2021 İtalya Grand Prix'sinde Daniel Ricciardo sayesinde son 10 yılda sadece bir yarış kazandı. Ancak 2023'te inatçı bir MCL60'ı griddeki en hızlı araçlardan biri haline getirerek bir vahiy olduklarını kanıtladılar.

Bu yükseliş ivmesinin henüz sona erdiğine dair bir işaret yok. Bu da McLaren'i çevreleyen büyük bir beklenti ve heyecan olduğu anlamına geliyor. Ekip Woking'deki tesislerini iyileştirmek için bazı yenilikler yaptı.

McLaren 2004 yılında açıldığından beri makine atölyesinde aynı ekipmanı kullanıyordu. Ancak, McLaren Teknoloji Merkezi'nde yapılan bir dizi iyileştirmenin bir parçası olarak, parçaların doğruluk veya güvenilirlikte herhangi bir kayıp olmadan oluşturulma hızına yardımcı olmak amacıyla yeni makineler tedarik edildi.

McLaren'in yeni simülatörü, yeni kompozit tesisi ve yeni rüzgar tünelinin devreye alınmasıyla birlikte talaşlı imalatta iyileştirme ihtiyacı bir öncelik olarak belirlendi.

İşleme ve eklemeli üretim müdürü Spencer Ford, 12 ay önce bu projeye başladı ve İngiltere merkezli Mills CNC firmasını yeni ekipman için tedarikçi olarak görevlendirildi.

Ford gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi: "O kadar hızlı bir ortamdayız ki en iyi çözüm her zaman belli olmuyor. Bu nedenle Mills CNC gibi fikirleri birbirimize aktarabileceğimiz bir tedarikçiyle çalışmak gerçekten heyecan verici."

"Bu proje üzerinde sadece 2 Ocak 2023'ten beri çalışıyoruz. Bu yüzden gerçekten hızlı bir şekilde bir araya geldi ve durmaksızın çalışıyoruz."

Fotoğraf: McLaren Oscar Piastri, McLaren

"İncelemeleri için bu parça paketini teslim ettiğimizde, ekipleri ihtiyaçlarımızın ne olduğunu gerçekten araştırdı ve bunu anlamak ve hizmet etmek için çok zaman harcadı. Gerçekten çok başarılı oldu ve neyi nasıl yapabileceğimiz konusunda çok şey öğrendik, bu da bizi heyecanlandırdı." dedi.

Yeni makineler 2024 McLaren otomobiline takılacak çok çeşitli parçaları üretecek ve yeni nesil makineler üretim süreçlerinin önemli ölçüde iyileştirilmesine olanak tanıyacak.

Ford, "Bu makinelerin bazılarında güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik açısından şimdiden bir etki görüyoruz."

"Parçaların daha karmaşık olduğu diğer bazı makinelerde ise bu etkiyi ancak altı aydan daha uzun bir süre sonra görebileceğiz."

"Yeni makinelerin üretim hızını yüzde 10 ila 20 oranında artırabileceğini söyleyebilirim."

"Eski bir bilgisayar işletim sistemi ile yeni bir işletim sistemini hayal ederseniz, bu da ona benziyor. Sadece çok daha hızlı. Bunlar bize pek çok yeni seçenek sunuyor. Mills CNC'nin yardımıyla bunlardan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğimiz üzerinde çalışmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Makinelerini eskisine kıyasla çok daha yüksek tolerans sınırlarında çalıştırabildiklerinin altını çizen Ford, McLaren'in eski makinelerinin ne zaman sınıra ulaştığını anlayabildiği için yeni parçaların oluşturulması söz konusu olduğunda daha önce ihtiyatlı davranmak zorunda kaldığını açıkladı.

Makinelerin 2004'ten bu yana ilk kez değiştirilmesi, 2026'da yapılacak geniş kapsamlı yönetmelik değişikliklerine daha iyi hazırlanmada büyük bir rol oynayacak. Hatta dış kaynak kullanımına ihtiyaç duydukları bazı süreçlerin tekrar şirket içine getirilmesine olanak tanıyacak.

Ford, "İleriye dönük olarak, her sekiz ila 10 yılda bir makineleri değiştirmeyi düşünüyoruz."

"Öyle bir noktaya geldik ki, onları çok uzun süre tutmanın mali açıdan mantıklı olmadığını fark ettik çünkü teknoloji sürekli gelişiyor. Bunun ön saflarında yer almak istiyorsunuz çünkü gridde ön sıralara geri dönmenin ve orada kalmanın yolu bu."

Küçük takımların lobi faaliyetlerinin ardından FIA'nın tüm takımlar için sermaye harcamalarının (CapEx) artırılmasına izin vermesiyle McLaren'in 2021-'24 dahil ödeneği 13 milyon dolar artırılarak toplam 58 milyon dolara yükseltildi.