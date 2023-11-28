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Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti!

Monster Energy, Mercedes ile olan 14 yıllık ilişkisini sona erdirerek 2024 F1 sezonu için McLaren ile anlaştığını açıkladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Oscar Piastri, McLaren MCL60

Monster Energy, McLaren Racing ile 2024 sezonu ve sonrası için resmi ortaklık kurduğunu ve Mercedes ile olan işbirliğine son verdiğini duyurdu.

Bu hamle, McLaren için yeni bir sayfa açıyor ve 2023 sezonundaki başarısının ardından spordaki varlığını güçlendiriyor. Çok yıllık bu anlaşma, her iki taraf için de stratejik bir hamle anlamına geliyor.

Monster Energy, motor sporları sponsorluğuna dinamik yaklaşımıyla tanınıyor ve genellikle yenilikçi taraftar deneyimlerine ve içerik oluşturmaya odaklanıyor. 

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, bu işbirliğinden duyduğu heyecanı dile getirdi.

Brown, "Önümüzdeki sezondan itibaren ikonik Monster Energy markasıyla güçlerimizi birleştirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Monster, sporcuları cesur fikirlerle kutlamaya ve harika içerikler yaratmaya odaklanıyor, bu nedenle fikirleri keşfetmek ve hayranlarımızın ilgisini çekecek ve onları eğlendirecek yeni yollar bulmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Monster Energy başkanı ve CEO'su Rodney Sacks da şunları ekledi: "Monster Energy, McLaren Racing ile F1 yolculuğunda bu yeni bölüme başlamaktan gurur duyuyor."

"Monster, tutkumuzu F1 izleyicileriyle paylaşmak için hayran deneyimlerini geliştirmeye, birinci sınıf bir takım ve onun seçkin pilotlarıyla ortaklık kurmaya odaklanmıştır."

"Lando [Norris] ve Oscar [Piastri] ile gerçekten heyecan verici şeyler planlıyoruz ve 2024'ten itibaren birlikte yarışacağımız için heyecanlıyız."

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