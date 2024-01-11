McLaren, 2024 hedefini sonuç değil, gelişim olarak belirledi

McLaren, 2023'e zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra, Lando Norris ve Oscar Piastri'nin dokuz podyum elde etmesini sağlayan sezon ortası araç güncellemesiyle dramatik adımlar attı. Takımı hızlı başlayan Aston Martin'i geçerek takımlar şampiyonasında dördüncülüğe taşıdı.

Bu geri dönüş, Stella'nın Woking'de halihazırda bulunan personeli daha iyi kullanmak için yaptığı teknik bir yeniden yapılandırma sonucunda gerçekleşti; yeni işe alımlar ve tesis iyileştirmeleri henüz 2024 ve sonrasında devreye girecek.

Bu da McLaren'in büyük kazanımlar elde etmeye devam edebileceği ve bu yıl Ferrari ve Mercedes'e meydan okuyabileceği yönündeki iyimserliği artırıyor.

Ancak Stella, ekibin bu tür somut hedefler belirlemekten bahsetmediğini, bunun yerine süreçlerini ve gelişimini iyileştirmeye odaklandığını söylüyor.

Motorsport.com/Autosport'a verdiği özel röportajda Stella, "Nasıl ikinci, birinci, üçüncü olmak istediğimizden bahsetmeyeceğim. Çünkü McLaren'de şirket içinde kullandığımız dil bile bu değil. Bu konuda konuşmuyoruz"

"Sonuçlar kendi başlarının çaresine bakar. Konuştuğumuz şey şu: 'Aerodinamik gelişim, mekanik gelişim, lastiklerle etkileşimi nasıl iyileştirebiliriz' açısından ne yapmamız gerekiyor?"

Photo by: FIA Pool Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in the team principals Press Conference

"Normal alanlar, başka bir ekibe sorsanız size aynı cevabı verirler. Sadece teslim etmemiz gereken projeler. Projeleri nasıl teslim ederiz, istediklerimizi gerçekten teslim ettiklerinden nasıl emin oluruz? Odaklanmamız gereken şey de bu."

"Her gün biraz daha ileriye doğru adım attığımızı hissettiğimizden emin oluyoruz. Yetkinliğimizi arttırıyoruz, uzmanlığımızı arttırıyoruz, nihayetinde performansı rayına oturtacak her parametrede bilgimizi arttırıyoruz."

"Bahreyn'e ve Suudi Arabistan'a gittiğimizde ne kadar iyi bir iş çıkardığımızı göreceğiz." dedi.

2023'ün son bölümünde McLaren'in MCL60'ı genellikle baskın Red Bull RB19'un ardından griddeki en hızlı ikinci araçtı.

McLaren'in beklenenden daha iyi performans göstermesinin Stella'nın planlarından herhangi birini değiştirmek zorunda kaldığı anlamına gelip gelmediği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Özellikle liderlik ekibime sık sık söylediğim bir şey var: planlar gerçekten iyidir, ancak biz planları uygulamak için burada değiliz, performans sunmak için buradayız."

"Planlar iyi bir referanstır, ancak hemen hemen her gün uyum sağlamanız ve 'Bir sonraki adımım için bu ne anlama geliyor ve planı ne kadar gözden geçirmem gerekiyor?"

"Planlar kolayca bir konfor alanına yol açabilir. Ben bunu performansa odaklanma bakış açısıyla ele almaya çalışıyorum. Plan bir araçtır, amaç değildir." dedi.