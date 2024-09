McLaren, 2024 F1 şampiyonluğu için Norris'e öncelik verecek

McLaren’ın takım emirleri konusundaki isteksizliği, Monza’da olası bir yarış zaferini kaçırmalarına neden olduğu için eleştirilerin odağındaydı.

Monza’daki İtalya Grand Prix’sinde McLaren, ilk sırayı kapatmıştı ancak Oscar Piastri’nin Lando Norris’e yaptığı ilk tur geçişi, Charles Leclerc’in onları ayırmasına ve ardından yarışı kazanmasına sebep oldu.

Norris, Max Verstappen'in Sürücüler Şampiyonası'ndaki en yakın rakibi olarak 62 puan gerisinde yer alırken, sezonun bitimine 8 yarış kala Piastri de Norris’in 44 puan geride bulunuyor.

İlk iki arasındaki fark önemli olsa da, Red Bull’un kötüleşen durumu, McLaren’in her iki şampiyonluğu kazanma şansını daha olası hale getirdi.

McLaren'ın yarış sonrası bu durumun farkına varmasıyla birlikte Stella, Norris'in ilk Sürücüler Şampiyonluğunu kovalarken artık daha fazla destek almaya başlayacağını açıkladı.

Stella BBC'ye verdiği demeçte, “Genel konsept, kazanmak için son derece kararlı olduğumuz, ancak doğru şekilde kazanmak istediğimizdir.”

“Lando'ya destek vereceğiz ama bunu ilkelerimizden çok fazla ödün vermeden yapmak istiyoruz.”

“İlkelerimiz takım çıkarlarının her zaman önce gelmesidir. Bizim için sportmenlik, genel yarış tarzımızda önemli. Ayrıca her iki sürücüye karşı da adil olmak istiyoruz.” dedi.

Stella, Piastri'nin Monza'da takım arkadaşını sert bir şekilde geçerek yaptığı gibi takımın sonucunu tehlikeye atmasının karar değişikliğine katkıda bulunduğunu belirtti.

“Artık görmek istemediğimiz şey, Monza'daki gibi 1. ve 2. olarak girdiğimiz ve 2. ve 3. olarak çıktığımız bir durum.”

“Çünkü bu takıma zarar verir.”

“Takımın çıkarları her şeyden önce gelir ve bunlar her şeyden önce düzeltmemiz gereken durumlar. Çünkü eninde sonunda, Monza'da yarışa giriş şeklimiz bu duruma açık kapı bıraktı.”

“Monza'dan sonra üç hedefimiz var: Pistte olan herhangi bir şeyin takımın zararına olmadığından emin olmalıyız…”

“İkinci hedef, her iki sürücünün de yardım etmeye kararlı olduğu iki şampiyonayı da nasıl kazanabiliriz?”

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images