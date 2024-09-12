McLaren, 2024 F1 şampiyonluğu için Norris'e öncelik verecek

McLaren’ın takım emirleri konusundaki isteksizliği, Monza’da olası bir yarış zaferini kaçırmalarına neden olduğu için eleştirilerin odağındaydı.

Monza’daki İtalya Grand Prix’sinde McLaren, ilk sırayı kapatmıştı ancak Oscar Piastri’nin Lando Norris’e yaptığı ilk tur geçişi, Charles Leclerc’in onları ayırmasına ve ardından yarışı kazanmasına sebep oldu.

Norris, Max Verstappen'in Sürücüler Şampiyonası'ndaki en yakın rakibi olarak 62 puan gerisinde yer alırken, sezonun bitimine 8 yarış kala Piastri de Norris’in 44 puan geride bulunuyor.

İlk iki arasındaki fark önemli olsa da, Red Bull’un kötüleşen durumu, McLaren’in her iki şampiyonluğu kazanma şansını daha olası hale getirdi.

McLaren'ın yarış sonrası bu durumun farkına varmasıyla birlikte Stella, Norris'in ilk Sürücüler Şampiyonluğunu kovalarken artık daha fazla destek almaya başlayacağını açıkladı.

Stella BBC'ye verdiği demeçte, “Genel konsept, kazanmak için son derece kararlı olduğumuz, ancak doğru şekilde kazanmak istediğimizdir.”

“Lando'ya destek vereceğiz ama bunu ilkelerimizden çok fazla ödün vermeden yapmak istiyoruz.”

“İlkelerimiz takım çıkarlarının her zaman önce gelmesidir. Bizim için sportmenlik, genel yarış tarzımızda önemli. Ayrıca her iki sürücüye karşı da adil olmak istiyoruz.” dedi.

Stella, Piastri'nin Monza'da takım arkadaşını sert bir şekilde geçerek yaptığı gibi takımın sonucunu tehlikeye atmasının karar değişikliğine katkıda bulunduğunu belirtti.

“Artık görmek istemediğimiz şey, Monza'daki gibi 1. ve 2. olarak girdiğimiz ve 2. ve 3. olarak çıktığımız bir durum.”

“Çünkü bu takıma zarar verir.”

“Takımın çıkarları her şeyden önce gelir ve bunlar her şeyden önce düzeltmemiz gereken durumlar. Çünkü eninde sonunda, Monza'da yarışa giriş şeklimiz bu duruma açık kapı bıraktı.”

“Monza'dan sonra üç hedefimiz var: Pistte olan herhangi bir şeyin takımın zararına olmadığından emin olmalıyız…”

“İkinci hedef, her iki sürücünün de yardım etmeye kararlı olduğu iki şampiyonayı da nasıl kazanabiliriz?”

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, the rest of the field at the start Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Ancak yapmak istemediğimiz şey pervasız bir şekilde kazanmak. Bunlar üç başlık ve Bakü'de nasıl yarışacağımızı belirliyorlar. Bunlar Bakü'den sonra güncellenecek.” diye açıkladı.

Stella, Piastri ile bu konu üzerinde yapılan görüşmelerin, Avustralyalının Norris'e ekstra puan kazandırması halinde zaferlerden feragat etmeye bile hazır olmasıyla sonuçlandığını söyledi.

“Konuşmalar çok işbirlikçi geçti.”

“Oscar'a 'Bir zaferden vazgeçmeye hazır mısın?' dediğimde bile. 'Acı verici ama şu anda yapılacak doğru şey buysa, bunu yaparım' dedi.”

“Her sürücünün zafere ulaşma isteği vardır. Dolayısıyla bu dönemde karşılaştığımız ekip ruhu, olgunluk ve iş birliği düzeyi beni her zaman çok etkilemiştir.” diye açıkladı.

Stella McLaren'ın prensiplerinin nasıl işleyeceği konusunda kesin detaylar vermedi ancak her senaryonun bireysel olarak ele alınacağını açıkladı.

Stella, Norris'in McLaren'ın Piastri'yi net bir ikinci pilot rolüne yönlendirmeme ve her zaman sonuçlarından ödün vermeme isteğine katıldığını vurguladı.

Ayrıca Stella, Norris’in de takım arkadaşının sürekli olarak ikinci pilot olarak kullanılmasını istemediğini vurguladı. Norris, galibiyeti hak ederek kazanmak istediğini belirtti ve takımın stabil ve uyumlu kalmasının, gelecekteki başarılar için daha önemli olduğunu ifade etti.